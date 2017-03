Die Welt der Längianer

Immer noch ein Problemquartier?

Auch die Vorurteile gegen die Längi halten sich hartnäckig. Hört man sich aber unter den langjährigen Bewohnern um, so sind sich die meisten einig: Es ist im Laufe der Jahre besser geworden. Und auch damals sei die Suppe immer heisser gekocht als gegessen worden, finden sie. Im Umgang mit den Medien zeigt sich die Quartierbevölkerung deshalb zurückhaltend bis verschlossen.

«Hee, nicht filmen», rufen mir die Kinder auf meinen Streifzügen durchs Quartier zu. Gehe ich den Häuserblöcken entlang, wird laut gegen die Fenster gepoltert. Ich solle hier besser nicht drehen, rät man mir freundlich, die Leute würden das nicht so mögen. Ich fühle mich anfangs wie ein Eindringling.

Die Längi ist gefährlich. Ein Ghetto, wo jugendliche Banden ihr kriminelles Unwesen treiben. So lautet der Tenor aus den umliegenden Gemeinden auch heute noch.

Wer den Schweizer Pass hat — und wer nicht (in Prozent)



Darüber kann Rabia nur lachen. Sie ist vor fünf Jahren mit ihrem Mann und den beiden Söhnen von Zunzgen nach Pratteln in die Längi gezogen. «Gefährlich ist es hier nicht. Uns ist noch nie etwas passiert.» Im Gegenteil: «Ich kann meine Kinder ganz beruhigt draussen spielen lassen, irgendjemand hat immer ein Auge auf sie.»

Andrea Sulzer ist Abteilungsleiterin Bildung/Freizeit/Kultur bei der Gemeinde Pratteln und unter anderem verantwortlich für die Quartierarbeit. Sie erzählt, früher seien Kinder bis spät nachts unbeaufsichtigt draussen gewesen. Ausserdem habe eine Hackordnung geherrscht, also eine Hierarchie zwischen den älteren und jüngeren Kindern – diese sei auch heute noch verbreitet. Deswegen sei aufsuchende Quartierarbeit wichtig: vor Ort sein, mit den Leuten reden und dann Strukturen und Sicherheit schaffen. «Die Massnahmen in diesem Bereich haben dazu geführt, dass sich die Situation gebessert hat», sagt Sulzer.

Die Aufwertung des Wohnumfeldes, also der Orte im Quartier, wo sich die Bewohner treffen und austauschen können, war ein weiteres Teilprojekt im Rahmen des «Projet urbain». Viele der Spielplätze waren beschädigt – und sind es teilweise heute wieder.

Bei einem der beliebtesten Quartier-Treffpunkte, dem Schulhausplatz, stosse ich auf ein paar Jugendliche. Ich frage, ob sie von hier seien. «Ich nicht, ich wohne in Pratteln», antwortet einer. Pratteln und die Längi, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Alle, mit denen ich spreche, sehen das Quartier als eigenes kleines Dorf.

Ein Blick auf die geografische Lage macht klar, weshalb das so ist. Zweieinhalb Kilometer liegt die Längi vom Prattler Dorfkern entfernt. Zu Fuss dauert der Weg quer durch Brache und Industriegebiet vorbei am Schwimmbad fast eine halbe Stunde. Mit dem 83er braucht man nur halb so lange – sofern man den Fahrplan kennt, denn die Busse verkehren im Halbstundentakt und ab 22 Uhr gar nicht mehr. Kein Wunder, spielt sich das Leben zum grössten Teil im Quartier selbst ab.

Das grün eingefärbte Quartier Längi liegt näher bei Augst als bei der Muttergemeinde Pratteln.

Zum Einkaufen geht man in den zentral gelegenen Spar an der Längistrasse. Wer zur Post muss, macht das in Augst, dem Nachbardorf, das gleich hinter der Längi beginnt. Die jüngeren Kinder spielen nicht in Pratteln Fussball, sondern – wie dereinst Xherdan Shaqiri – beim SV Augst.

Die Längi-Bewohner orientieren sich eher am nahe gelegenen Liestal oder gleich an Basel-Stadt. Auf dem Papier bleibt Pratteln aber die Mutter-Gemeinde, auch wenn die Bewohner hinter vorgehaltener Hand oftmals über eine Abspaltung und die Gründung einer eigenen Gemeinde witzeln.

Das «Projet urbain» war in diesem Sinne mehr als ein Quartierentwicklungs-Programm. Die Längi verstand es auch als Botschaft der Gemeinde, dass das Quartier und seine Probleme von der Verwaltung wahr- und ernst genommen werden.