Was bewegt Sie, liebe Leserinnen und Leser?

28.03.2017, 04:50Uhr

Liebe Leserinnen und Leser,

vor mehr als einem Jahr haben wir Ihnen unser Projekt «Stadtgespräch» vorgestellt. Jetzt stehen wir kurz vor der Veröffentlichung der Web-Applikation.

«Stadtgespräch» ermöglicht es Ihnen, bereits am Anfang des journalistischen Prozesses Ideen einzubringen. Wir erhoffen uns vom Projekt einen Journalismus auf Augenhöhe, bei dem Leserinnen und Leser nicht als blosse Konsumenten, sondern als Ideengeber und Wissensträger agieren können.

Die Entwicklung für die Web-Applikation ist in vollem Gang und den Code des Programms können Sie jederzeit auf unserem Github-Account einsehen. Bevor wir die Web-Applikation aber in die freie Wildbahn entlassen, wollen wir das Projekt einem Realitätstest unterziehen.

Dafür brauchen wir Fragen und Ideen von Ihnen: Was bewegt Sie? Was interessiert Sie? Was wollten Sie immer schon journalistisch aufbereitet lesen?

Bis Ende dieser Woche können Sie über das untenstehende Formular Ihre Recherchier-Vorschläge einbringen. Anschliessend wählt die TagesWoche-Redaktion aus den eingegangenen Vorschlägen eine Frage aus, deren Antwort wir recherchieren.

Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und Fragen und freuen uns, von Ihnen zu lesen.