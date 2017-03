«Me het e Blogg» – Die TagesWoche berichtet aus der eigenen Fasnachts-Bar

2.03.2017, 14:58Uhr

Me het e Blaggedde! In Basel weiss das jeder. Und jeder weiss auch, warum. Was vielleicht nicht jeder weiss: Warum die TagesWoche jedes Jahr wieder findet: Me het e Blog.

So genau wissen wir das selbst nicht. Noch weniger wissen wir, womit ihn unsere Blogger Naomi Gregoris und Matthias Oppliger dieses Jahr wieder füttern werden. Denn so viel steht fest: Mag die Basler Fasnacht auch noch so viel Tradition haben, lebt sie doch jedes Jahr aufs Neue auch vom Unerwarteten.

Davon ernährt sich der Live-Blog. Ab diesem Montag um 2.00 Uhr in der Früh sind unsere Blogger wach und begleiten Sie durch die gesamten «drey scheenschte Dääg».

Wie immer berichten wir direkt aus dem Herzen der Innenstadt. Neu ist allerdings, dass wir dafür ein eigenes Lokal eröffnen: die TagesWoche-Bar an der Grünpfahlgasse. Sie ist täglich ab 17 Uhr offen. In der Nacht auf Mittwoch legen ab Mitternacht zwei DJs (Nik Frankenberg, Raise) auf. Und dann wird auch noch gemunkelt, es gebe dort den besten Kaffi Lutz. Schauen Sie vorbei! D Bängg kemme au.

Der hier kommt nicht, versprochen.



Gleich um die Ecke finden Sie übrigens auch dieses Jahr wieder unseren beliebten Fasnachts-Fotimat am Gerbergässlein. Die Selfies, die hier entstehen, sind fast schon Kunst. Das beweisen die Fotos von der letzten Fasnacht.

Was dürfen Sie sonst noch von uns erwarten? Die besten Bilder vom «Morgestraich» natürlich, vom Cortège, der Laternenausstellung, Kinderfasnacht und allem, was unseren Fotografen vor die Linse springt. Schnitzelbänke zeigen wir im Live-Stream und im Video zum Nachsehen. Und die eine oder andere Fasnachts-Geschichte werden wir Ihnen auch erzählen.

Die TagesWoche wünscht viel Spass mit unserem Programm und vor allem eine schöne Fasnacht!

_

PS: Von der TagesWoche-Bar an der Grünpfahlgasse ist es nur ein Katzensprung in die verschiedenen Fasnachtskeller rund um den Spalenberg. Eine gute Übersicht zu den rund 100 Kellern, die während der Fasnacht geöffnet sind, gibt es hier.