7 musikalische Regentropfen

5.02.2017, 10:46Uhr

Mit Schirm, Charme und Musik: Trotz Regen kann man glücklich sein, beweist Rihanna. (Bild: Marcel Thomas/Getty Images)

Sollte es regnen, wenn Sie unsere sieben musikalischen Regentropfen fallen hören, habe ich Glück gehabt. Sollte aber dummerweise die Sonne scheinen, so bin ich mit der Wassermusik aus aller Welt etwas «näbe dä Schue» und stehe sozusagen im Regen. Wie dem auch sei: Viel Spass! Und denken Sie dran, unter dem Schirm wird man weniger nass.

1. Alison Krauss und Robert Plant: When The Levee Breaks

Eine alte Led-Zeppelin-Nummer mit neuer Wolkenwand. Regen, nichts als Regen. Wenn nur die Dämme halten…

2. Guns n' Roses: November Rain

Ein leichter Sommerregen an einem heissen Abend – kein Problem. Ein Novemberregen dagegen kann zu einem elementaren Unwetter anschwellen.

3. Rihanna: Umbrella

Keine Regenjacke an? Regenschirm zu Hause? Ella, Ella, eh eh eh, you can stand under my umbrella.

4. Georges Brassens: Le parapluie

Auch in Frankreich scheint nicht immer die Sonne. Er hat den Regenschirm dabei, sie nicht. Sie gehen ein Stück Weg gemeinsam. Dann hört der Regen wieder auf.

5. Jochen Distelmeyer: Regen

Nach einer kurzen Aufhellung regnet es wieder. Pfützen sammeln sich auf dem Asphalt und Jochen Distelmeyers lyrisches Ich geht durch die Strassen.

6. Martha Mumenthaler und Vrenely Pfyl: Nach em Räge schint Sunne

Es regnet immer noch? Nicht verzweifeln: Wie die Erfahrung gezeigt hat, scheint nach dem Regen die Sonne. Wenigstens bisher.

7. The Beatles: Rain

Regen? Sonnenschein? Alles eine Einstellungssache, meinen die vier aus Liverpool und nehmen das Wetter philosophisch gelassen hin: Rain, I dont mind. Shine, the weather's fine.

Sie haben Ihren musikalischen Regentropfen in unserer Liste nicht gefunden? Dann nutzen Sie doch die Kommentarfunktion und sagen Sie uns und den Mitleserinnen und Mitlesern, welche Songs, Lieder oder Chansons Sie ausgewählt hätten.