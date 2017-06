Das superschnelle Sommerdessert: Glacé mit Espresso

18.06.2017, 16:35Uhr

Espresso mit dicker Glacéhaube, ein Sommerferien-Schnellrezept (Bild: Franca Hänzi)

Vielleicht ist Ihnen genau diese Situation bekannt. In den Ferien in irgend einer Beiz - das Essen ist nicht schlecht, aber auch nicht besonders - wird zum Abschluss das einfachste Dessert serviert, das man sich vorstellen kann: eine Kugel Vanilleglacé mit einem grossen Schuss Espresso darüber. Zum Dahinschmelzen. Es ist dermassen simpel und gerade deshalb so genial. Ein Rezept für zu Hause, das auch Nicht-Dessertesser begeistert.

Sie brauchen nur sicher zu stellen, dass in diesem Sommer (er soll bekanntlich langanhaltend warm werden) genügend Vanilleglacé im Tiefkühler vorrätig ist. Wer sein Eis selber produziert: umso besser. Füllen Sie Vanilleglacé in kleine Gläser und giessen Sie den heissen Espresso darüber. Servieren Sie die Köstlichkeit sofort.

Glacé mit Espresso

Vanilleglacé

Espresso

kleine Gläser

In jedes Glas eine Kugel Vanilleglacé füllen, den heissen Espresso darüber giessen und nicht lange warten mit auslöffeln.