Erdbeer-Kokos Muffins

11.05.2017, 17:00Uhr

Erdbeere und Kokos, eine geglückte Kombination im Muffin (Bild: Franca Hänzi)

Falls Sie in diesem köstlichen Erdbeer-Kokos-Muffin-Rezept nach dem Ausserordentlichen suchen, werden Sie nichts finden. Es ist ein ganz gewöhnliches Küchlein ohne besondere Zutaten und gerade deshalb so unschlagbar. Die frischen Erdbeeren und die Kokosraspel sind eine sehr feine Kombination - erstere sorgen für Feuchtigkeit, die zweite für ein dezentes Aroma.

Meine Testperson hat sich nach dem ersten Biss gerade noch ein weiteres Muffin gesichert. Und in einem unbeaufsichtigten Moment muss sich wohl der Kater ebenfalls vom Backblech bedient haben. Er hat nur die Erdbeeren und ein paar wenige Krümel liegen gelassen. Fazit: Naschkatzen lieben Erdbeer-Kokos Muffins.

ergibt 12 Stück:

100 gr weiche Butter

120 gr Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

2 Eier

1,5 dl Milch

120 gr Kokosraspel

100 gr Mehl

2 Teelöffel Backpulver

6 Erdbeeren

12 Papierförmchen fürs Muffinblech

Puderzucker zum bestreuen

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Butter, den Zucker und den Vanillezucker schaumig rühren. Zwei Eigelb beigeben, die Milch und die Kokosraspel darunter rühren. Mehl und Backpulver mischen, unter den Teig rühren. Zwei Eiweiss steif schlagen und darunter heben.

Die Erdbeeren rüsten und in dünne Scheiben schneiden. Zwölf schöne Scheiben zur Seite legen, den Rest unter den Teig rühren. Die Papierförmchen ins Muffinblech legen und den Teig in die Förmchen füllen. Die aufgesparten Erdbeerscheiben darauf legen. In der Mitte des Backofens zirka 25 Minuten backen. Auskühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.