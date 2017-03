Gebratener Spargel mit Chorizochips

25.03.2017, 16:10Uhr

Spargeln braten statt kochen, so bleiben sie knackig und schmackhaft. (Bild: Franca Hänzi)

Gäbe es Spargeln das ganze Jahr, würden sie ihren Reiz verlieren. Spargeln sind das saisonale Edelgemüse schlechthin und nur jeweils für kurze Zeit auf dem Markt. Das macht Lust, immer mal wieder neue Zubereitungsarten auszuprobieren.

Nebst der klassischen Variante - gekocht und mit einem üppigen Klacks Mayonnaise serviert - gibt es natürlich unzählige Möglichkeiten, Spargeln auf den Tisch zu bringen. In unserer südbadischen Nachbarschaft werden sie gerne mit einem Stück Fleisch im Sinne einer Gemüsebeilage serviert. Finde ich persönlich grossartig. Spargeln, die zu bis zu 94 Prozent aus Wasser bestehen, müssen aber nicht zwingend im Wasser gekocht werden. Braten Sie die sorgfältig geschälten Spargeln in etwas Olivenöl an - sie bleiben knackig und sehr schmackhaft, wunderbar.

Gebratene Spargeln mit Chorizochips

1 Bund Spargeln

1 Esslöffel Olivenöl

4 Esslöffel Zitronensaft

5 Esslöffel Olivenöl

etwas Peterli

2 feste Chorizos (spanische Wurst)

Salz, Pfeffer, Zucker

Die Spargeln, weisse oder grüne, rüsten. Dabei etwa zwei Zentimeter vom unteren Ende abschneiden und die weissen ganz schälen. Die grünen nur im unteren Drittel schälen. Einen Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die halbierten Spargeln darin anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen und ein paar Minuten, je nach Dicke der Spargeln, brutzeln lassen. Immer wieder schwenken. Die Spargeln dürfen leicht gebräunt, müssen aber noch bissfest sein.

Die Chorizo in sehr dünne Scheiben schneiden und in einer Bratpfanne ohne Öl kross braten, mehrmals wenden. Auf einem Küchenpapier abtropfen lassen.

Die Spargeln und die Chorizoscheibchen auf Teller anrichten. Mit Zitronensaft, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Zucker beträufeln bzw. würzen. Mit dem gehackten Peterli garnieren.