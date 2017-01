Wärmt den Bauch und das Gemüt: Gemüsecremesuppe mit Käse-Zwiebelcrostini

18.01.2017, 18:20Uhr

Schön heiss bitte: Gemüsecremesuppe und Käse-Zwiebelcrostini aus dem Ofen (Bild: Franca Hänzi)

Der Alltag in meiner südfranzösischen Wahlheimat wird derzeit beherrscht von drei Themen: Der Winter, das Wetter, die Kälte. Mit Staunen nehmen wir zur Kenntnis, dass der Strom knapp ist und drehen vorsorglich die Leistung unserer Heizungsanlage auf ein Minimum. Im Radio wird ausserdem stündlich durchgegeben, man solle mit Grippesymptomen und Fieber über 38 Grad zuhause bleiben.

Wer nicht dringend das Haus verlassen muss, macht es sowieso nicht freiwillig. Ein eisig-kalter Mistral dringt durch alle Ritzen. Es hilft nur eins: Man muss sich verwöhnen, Wärme zuführen, irgendwie. Also Backofen aufdrehen und heisse Suppe löffeln. So ein Winter hat auch sein Gutes! Machen Sie gleich einen grossen Topf für 2 Tage. Die Crostini müssen frisch zubereitet werden, sind aber ganz schnell kross gebacken.

Gemüsecremesuppe

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Esslöffel Butter

2 Rüebli

2 mittlere Kartoffeln

1/2 Sellerieknolle

1 Esslöffel Mehl

0,75 Liter Gemüsebrühe

Salz

Pfeffer

1 dl Vollrahm

Die Butter in einem Topf zerlassen und die geschälte und gehackte Zwiebel sowie den gehackten Knoblauch darin andünsten. Die Rüebli, die Kartoffeln und den Sellerie schälen und in Würfel schneiden. In den Topf geben und alles gut vermengen. Mit dem Mehl bestäuben. Nochmals alles gut mischen. Mit der Gemüsebrühe ablöschen, umrühren und auf mittlerem Feuer etwa 30 Minuten kochen, bis das Gemüse gar ist. Gelegentlich rühren. Mit dem Pürierstab zu einer sämigen Suppe mixen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren mit dem Rahm verfeinern.

Käse-Zwiebelcrostini

Brot in Scheiben

Käse (zum Beispiel Resten von Hartkäse oder fertige Reibkäsemischung)

ein Schuss Weisswein

Pfeffer

1 Zwiebel in feinen Ringen

Pro Person 2-3 Scheiben Brot, je nach Grösse des Brotes und nicht zu dick geschnitten (das Brot kann auch vom Vortag sein). Den Käse an der Reibe fein hobeln und mit dem Weisswein zu einer nicht allzu flüssigen Paste vermengen. Auf die Brotscheiben streichen und mit den Zwiebelringen belegen. Die Käseschnitten grosszügig pfeffern. Im auf 180 Grad vorgeheizten Backofen 15 Minuten auf der unteren Rille backen.