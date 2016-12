Festlich, festlich: Apfelpunsch mit Schlagrahmhaube

29.12.2016, 11:53Uhr

Schlagrahm muss sein, der Punsch gehört unter die Haube (Bild: Franca Hänzi)

Der Jahreswechsel, so sagen die Meteorologen voraus, soll einen Wetterumschwung bringen. Vorbei sind die wintermilden Temperaturen, jetzt geht es ans Eingemachte. Falls Sie es in der Adventszeit mit dem Glühwein nicht übertrieben und immer noch Lust auf Gewürze und heissen Alkohol haben, müssen Sie unbedingt einen Apfelpunsch aufsetzen.

Ganz praktisch wäre es, wenn Sie ein paar Früchte vom Weihnachtsdessert übrig haben. Rein damit in den Topf und mit dem Tee aufkochen. Den Punsch trinkt man am besten nach einem schönen Spaziergang. Er wärmt nicht nur den Magen, sondern auch kalte Hände. Er lässt sich ausserdem gut vorbereiten und leicht aufkochen. Die Schlagrahmhaube selbstverständlich erst unmittelbar vor dem Servieren montieren! Für Kinder geeignet, wenn man den Alkohol weglässt

Apfelpunsch

5-6 Teelöffel schwarzer Tee

100 gr brauner Kandis

500 gr säuerliche Äpfel

1/3 Limette

ein paar Stücke von frischer Ananas, wenn vorhanden

2 Nelken

1/2 Zimstange

je 3 Piment- und Korianderkörner

einen Schuss Calvados (Apfelbranntwein)

Schlagrahm und Kandiszucker zum Garnieren

Den Tee mit gut einem Liter kochendem Wasser übergiessen. Fünf Minuten ziehen lassen. Durch ein Sieb in einen Topf giessen und den Kandiszucker dazugeben. Die Früchte schälen, in dünne Scheiben schneiden und zum Tee geben. Die Gewürze hinzufügen, aufkochen lassen und bei kleiner Hitze fünf Minuten ziehen lassen. Den Calvados dazugiessen und alles durch ein Sieb in ein Glas füllen. Den steifgeschlagenen Schlagrahm darauf setzen und mit gestossenem Kandiszucker bestreuen.