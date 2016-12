Ernährung

16.12.2016, 16:52 Uhr

Knusprige Heugümper zur Vorspeise, Schoggiwürmli zum Dessert

16.12.2016, 16:52 Uhr

Juhui, bald kann man in der Schweiz Insekten kaufen – und das ganz legal. Wir können fast nicht warten und haben schon ein paar Rezepte für Sie parat. Von Andrea Fopp

Häppchen, gefällig? Insekten enthalten Eiweiss und schonen die Umwelt. (Bild: ALESSANDRO DELLA VALLE)

Endlich ist es so weit: Mehlwürmer, Grillen und Wanderheuschrecken können ab Mitte 2017 legal auf Schweizer Tellern landen. Der Bundesrat hat grünes Licht gegeben für den Handel und Verkauf von Insekten. Schon vor drei Jahren hat das Parlament das neue Lebensmittelgesetz verabschiedet, jetzt tritt es per 1. Mai 2017 in Kraft, inklusive Verordnungen.

Grossverteiler haben nur auf diese Liberalisierung gewartet. Coop will nächstes Jahr Burger und Hackbällchen ins Sortiment aufnehmen, wie das Unternehmen mitteilt.

Auch wir sind parat für die Kriechviecher, essen aber lieber Selbstgekochtes statt Fertigzeugs. Heute darf es sein: Gebratene Heugümper zur Vorspeise, Grillenpesto auf Baguette zum Hauptgang und Schoggi-Mehlwürmer zum Dessert. Lassen Sie's sich schmecken.

Gebratene Heuschrecken

Zutaten

20 g gefriergetrocknete Heuschrecken (zum Beispiel aus dem Online-Shop, bis das Gesetz in Kraft ist und die Insekten in den Läden sind)

1 roter Peperoncino

1-2 Knoblauchzehen

Erdnussöl

1 Limette

Salz

So gehts:

Flügel und Beine der Heuschrecken entfernen. Erdnussöl in einer Bratpfanne erhitzen, Knoblauch und Chili dazugeben. Heuschrecken daruntermischen und goldbraun anbraten. Mit Limettensaft abschmecken, salzen und warm servieren.

Dazu empfehlen wir einen herzhaften Wintersalat.

Grillen-Pesto auf geröstetem Baguette

Zutaten

20 g gefriergetrocknete Grillen

50 g Walnüsse

50 g Pinienkerne

1-2 Knoblauchzehen

100 g Parmesan

2 TL Senf

80-100 ml Olivenöl

Salz und Pfeffer

Frisches Baguette

So gehts

Grillen in einer Pfanne ohne Fett erhitzen und bereitstellen. Pinienkerne und Walnüsse anrösten, Knoblauch schälen und zusammen mit den Grillen in einen hohen Behälter geben. Parmesan in grobe Stücke hacken und dazugeben. Nun nach und nach Olivenöl dazugiessen und mit dem Stabmixer pürieren. Mit Senf, Salz und Pfeffer abschmecken. Baguette aufschneiden und mit reichlich Olivenöl in der heissen Pfanne anrösten. Nun das Insekten-Pesto daraufstreichen und servieren.

Schoggi-Würmli

Zutaten:

35 g gefriergetrocknete Mehlwürmer

180 g Kuvertüre (hell oder dunkel)

Backpapier

Erdbeeren (Saisonale Alternative: Orangen- oder Birnenschnitze)

So gehts:

Mehlwürmer in einer Pfanne ohne Fett erhitzen und bereitstellen. Kuvertüre in grobe Stücke brechen und im Wasserbad langsam schmelzen. Nun die gerösteten Mehlwürmer zusammen mit der flüssigen Kuvertüre in eine Schüssel geben und vorsichtig vermengen. Dann mit einem Teelöffel kleine Portiönchen der Mehlwurm-Schoggimasse schöpfen, auf dem Backpapier zu kleinen Häufchen formen und auskühlen lassen. Mit frischen Erdbeeren servieren. Alternative: Nehmen Sie statt Erdbeeren Birnen- oder Orangenschnitze, das ist saisongerechter.

Quelle: snackinsects.com

PS: Wenn Sie schön aufgegessen haben, dürfen Sie sich auf die Schulter klopfen. Insekten sind nicht nur voller Proteine, sondern schonen auch die Umwelt.