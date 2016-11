Bratwurst am Meter mit Apfel

30.11.2016, 06:14Uhr

Einrollen, aufspiessen, in den Ofen schieben: 100 cm lange und 100% gelungene Schweinsbratwurst (Bild: Franca Hänzi)

Bratwurst und Äpfel sind eine ganz ausgezeichnete Kombination: Die Würze der Wurst und die Süsse der Äpfel - einfach köstlich. Wird beides zusammen im Ofen zubereitet, duftet bald die ganze Küche nach Bratapfel. In vielen Metzgereien wird Schweinsbratwurst als lange Wurst am Stück angeboten. Falls nicht, fragen Sie den Metzger Ihres Vertrauens danach, oder verwenden Sie für dieses Rezept ganz normale Schweinsbratwürste. Sie müssen nicht extra aufgespiesst, sondern können lose in die Gratinform gelegt werden. Dazu passen zum Beispiel Risotto oder Kartoffelbrei.

Schweinsbratwurst mit Apfelschnitzen

Den Backofen auf 220 Grad vorheizen. Einen Meter Schweinsbratwurst (für zirka 3-4 Personen) zu einer Schnecke rollen und mit einem Spiess fixieren. Die Wurst in eine Gratinform legen. Ein paar Salbeiblätter zwischen die aufgerollte Wurst klemmen. Einen Apfel waschen und ungeschält in Schnitze schneiden. Das Kerngehäuse entfernen. Den Apfel auf und um die Bratwurst herum verteilen. Ein paar Kürbiskerne darüber geben. Das Ganze mit etwas Olivenöl beträufeln. In den Ofen schieben und auf mittlerer Stufe 30-35 Minuten braten.