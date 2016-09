Kochen Sie wie Tanja Grandits – beispielsweise Falafel oder einen Frühlingszwiebel-Tee

16.09.2016, 11:53Uhr

«Stucki»-Köchin Tanja Grandits hat der TagesWoche in einem Interview nicht nur ihre Ess-Philosophie verraten oder ihr Vergnügen an Butter, sondern auch zwei Tipps zum Nachkochen mitgegeben.

Die beiden Rezepte stammen aus ihrem Buch «Kräuter». Und wenn diese so schmecken, wie sie aussehen, werden Sie bestimmt viel Freude daran haben. Wir wünschen schon mal e Guete!



Frühlingszwiebel-Thymian-Tee mit Griessknödeln

(Bild: © Michael Wissing, AT Verlag)

So gehts:

4 Frühlingszwiebeln vom dunklen Grün befreien und vierteln. Das dunkle Grün in feine Ringe schneiden und beiseitestellen. Die Viertel in 1 EL Öl rundherum goldbraun anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen.

Für den «Tee» die restlichen Frühlingszwiebeln sowie den Knoblauch klein schneiden und in einem Topf im restlichen Öl (2 EL) anbraten. Den Sellerie auch klein schneiden, dazugeben und kurz mit anschwitzen. Mit dem Gemüsefond ablöschen und aufkochen. 10 Minuten köcheln lassen. Die restlichen Zutaten dazugeben und weitere 10 Minuten leicht köcheln lassen.

Durch ein feines Sieb passieren.

Für die Knödel Vollmilch und Butter in einen Topf geben und einmal aufkochen lassen. Weizengriess einrieseln lassen und aufkochen. Unter Rühren köcheln, bis sich ein Belag am Topfboden bildet. Vom Herd nehmen, Ei und Thymian darunterrühren und mit Kardamom, Salz und Pfefer würzen.

Für 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Aus der Masse kleine Knödel formen und im 170 Grad heissen Öl goldbraun frittieren.

Die Frühlingszwiebelviertel im «Tee» erwärmen und in Schalen anrichten. Die Knödel hineingeben und mit Frühlingszwiebelgrün und Thymianblättchen bestreuen.

Das brauchen Sie für den Tee:

10 Frühlingszwiebeln, gewaschen

3 EL Rapsöl

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

2 Knoblauchzehen, geschält

3 Selleriestangen

1,5l Gemüsefond

1 Bund Zitronenthymian, mit Stängeln

grob geschnitten (ein paar Blättchen beiseitelegen)

grob geschnitten (ein paar Blättchen beiseitelegen) 1 Limette, Saft und abgeriebene Schale

1 EL Honig

Für die Knödel:

200ml Vollmilch

80g Butter

90g feiner Weizengriess

1 Ei

2 EL gehackter Zitronenthymian

1 Msp. Kardamom, gemahlen

Öl zum Frittieren (z.B. Sonnenblumenöl)

Koriander-Falafel mit Minz-Guacamole

(Bild: © Michael Wissing, AT Verlag)

So gehts:

Für die Falafel die Kichererbsen über Nacht in kaltem Wasser einweichen. Abgiessen und kalt abspülen. Im Cutter pürieren, dann alle übrigen Zutaten dazugeben und kurz weitermixen. Die Masse in eine Schüssel füllen und falls nötig nochmals abschmecken. 20 Minuten ziehen lassen. Das Erdnussöl in einem grossen Topf oder in der Fritteuse auf 170 Grad erhitzen. Mit zwei Teelöffeln Nocken abstechen und die Falafel goldbraun frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Für die Guacamole Limettensaft, Limettenschale und Wasser mit Zucker, Koriandersamen und Pfefferminze aufkochen. Die Crème fraîche einrühren und 5 Minuten ziehen lassen. Durch ein Sieb streichen. Das Avocadofleisch mit der Limettencrème mixen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Korianderfalafel mit der Guacamole und viel frischer Minze sowie Koriander servieren.

Das brauchen Sie für die Falafel:

200g Kichererbsen

1 Zwiebel, geschält und fein gewürfelt

1 Knoblauchzehe, geschält und fein gehackt

2 Bund Koriander, geschnitten

1 EL Koriander, gemahlen

1 EL Kreuzkümmel, gemahlen

1 EL Salz

1 EL Zitronensaft

0,5 TL Backpulver

Erdnussöl zum Frittieren

Und das für die Guacamole:

1 Limette, Saft und abgeriebene Schale

3 EL Wasser

2 TL Zucker

1 TL Koriandersamen

3 EL Pfefferminze, getrocknet

1 EL Crème fraîche

1 Avocado

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 Bund Koriander, fein geschnitten, zum Servieren

1 Bund Minze, grob geschnitten, zum Servieren