Wie sich Basel verändert

30.5.2017, 04:50 Uhr

Verkehr, Menschen, Quartiere – die Bürgergemeinde Basel will die verschiedensten Aspekte der Stadt in Bewegung festhalten. Die Ausstellungsreihe «basel bewegt» ist das Mittel zum Zweck. Zwischen dem 1. Juni und dem 9. September 2017 gastiert Kostas Maros mit seinen Fotografien im Stadthaus.

In seiner Serie «Neue Stadtsichten» nimmt der Basler mit künstlerischem Auge topografische Neuentwicklungen in der Stadtlandschaft auf: vom Baustellenloch bis zu fertigen Gebäuden, die den Lebensraum in den letzten Jahren verändert und geprägt haben. Zudem leuchtet der Fotograf auch Areale aus, die Basel als Kulturstadt bewegen.

Entstanden sind Bilder auf dem Dreispitz, im Hafen, auf der Erlenmatt, im Gundeli, am Aeschengraben, auf dem Schällenmätteli und mit Blick auf das Rheinbord des Novartis-Campus und den Roche-Turm. Die Fotografien sind keine Schnappschüsse: Der international tätige Fotograf arbeitete auf seinen Streifzügen durch Basel mit Fachkamera und Langzeitbelichtung.

_

«Neue Stadtsichten»; vom 1. Juni bis zum 9. September 2017 am Sitz der Bürgergemeinde im Stadthaus, Stadthausgasse 13, Basel. Die Ausstellung ist von Montag bis Samstag frei zugänglich. Die Vernissage findet am Mittwoch, 31. Mai 2017, statt. Beginn: 18:30 Uhr. Zu Wort kommen Bürgerrat Leonhard Burckhardt sowie Melody Gygax, Fotoexpertin und langjährige Bildchefin der «Basler Zeitung».

Sämtliche Fotografien stehen zudem in einer limitierten Edition (10) zum Verkauf. Interessenten wenden sich bitte direkt an den Fotografen: kostasmaros@gmail.com, www.kostasmaros.com.

Meret Oppenheim Platz, Baustelle, Basel, 2017. (Bild: Kostas Maros)

Baloise Park, Aeschengraben, Bahnhof SBB, Baustelle, Basel, 2017. (Bild: Kostas Maros)

Neubau Biozentrum, Baustelle, Basel, 2017. (Bild: Kostas Maros)

Neubau Grosspeterturm, Baustelle, Basel, 2017. (Bild: Kostas Maros)

Neubau Messeplatz, Messe, Basel, 2017. (Bild: Kostas Maros)

Helsinki Dreispitz, Basel, 2017. (Bild: Kostas Maros)

Areal Uferstrasse, Basel, 2017. (Bild: Kostas Maros)

Wohnsiedlung Erlenmattquartier, Basel, 2017. (Bild: Kostas Maros)

Novartiscampus, Fabrikstrasse, Basel, 2017. (Bild: Kostas Maros)