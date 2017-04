1.5.2017, 04:50 Uhr

Die Fantasy Basel 2017 ist Geschichte. Zu Hunderten strömten die Fans in die Messe Basel: Verkleidetet, geschminkt, gut gelaunt und fasziniert von der Welt der Spiele, Serien und des Sonderbaren. Unser Fotograf Alexander Preobrajenski entführt Sie auf einen fantastischen Ausflug.

So oder so – zum Festhalten gab es wahnsinnig viel am fantastischsten Anlass in der Messe Basel.