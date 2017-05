1.5.2017, 04:50 Uhr

Es tummeln sich wundersame Wesen um das Messe-Zentrum. Denn seit zwei Tagen zelebrieren Fantasy-Fans ihre Lieblingscharaktere aus der Welt der Spiele, Serien und des Sonderbaren. Heute Montag endet die Fantasy Basel, die als Swiss Comic Con gefeiert wird.

Einige Eindrücke unseres Fotografen.

So oder so – zum Festhalten gab es wahnsinnig viel am fantastischsten Anlass in der Messe Basel.