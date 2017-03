Regen hin oder her – So schön war der Cortège am Montag

7.3.2017, 04:50 Uhr

Wenn der Regen nicht aufhören will wie am Fasnachtsmontag, kann man eigentlich nur eines machen: Trotzdem an den Cortège gehen. Zum Aufwärmen gibts ja Würste. Und den Sonnenschein, so zeigen es diese Bilder, trägt man in diesen Tagen ohnehin im Gesicht.

(Bild: Alexander Preobrajenski)

