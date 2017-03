Vom König zum Waggis

2.3.2017, 12:44 Uhr

Knapp vier Tage vor dem Morgestraich waren am Donnerstag-Vormittag die Strassen an der Schifflände bereits verstopft. Unzählige Schaulustige, darunter viele Kinder mit Luftballons und Senioren mit Weissweinbecherli, haben sich vor dem Hotel «Trois Rois» versammelt. Der Anlass: die alljährliche Kostümierung der drei Könige an der Fassade des Luxushotels. Bei strahlendem Wetter, hoffentlich ein gutes Omen.

Während die Gugge Krachschnygge aufspielte und Waggis mit Serviertabletts die Menge mit Käseküchlein und Weisswein versorgten, gab sich die Basler Berufsfeuerwehr grösste Mühe, die alterwürdigen Könige fasnachtsgerecht einzukleiden.

So wurde wohl jedem klar: Die Fasnacht rückt in hohem Tempo näher. Basel isch parat!

Was gibt es denn da oben zu sehen? Weshalb gucken alle nach oben? (Bild: Matthias Oppliger)

Na ja, nicht ganz alle. (Bild: Matthias Oppliger)

Eine stark verfrühte Gugge? (Bild: Matthias Oppliger)

Aha, die drei Könige werden wie jedes Jahr für die Fasnacht hübsch gemacht. (Bild: Matthias Oppliger)

Ein Anlass, der entsprechend begossen werden will. (Bild: Matthias Oppliger)

Neben Weisswein gabs auch Käseküchlein. (Bild: Matthias Oppliger)

Ein kleiner Guggenfan tanzt sich warm. (Bild: Matthias Oppliger)

Und die Statuen werden sorgsam eingekleidet. Hoffentlich hält das Wetter. (Bild: Matthias Oppliger)

Die Polizei sammelt wild abgestellte Velos ein. Auch das ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Fasnacht näher rückt. (Bild: Matthias Oppliger)

Ein echter Waggis beaufsichtigt die Kostümierung seiner Artgenossen aus Stein. (Bild: Matthias Oppliger)