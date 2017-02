Hotel Belgrad

12.2.2017, 04:50 Uhr

Es ist eine Hölle. Jeden Tag kommen rund 100 neue Menschen auf der Flucht in Belgrad an. Die Grenzen zu Ungarn und Kroatien sind dicht, weswegen sie zum Bleiben verdammt sind. Und weil Serbiens Camps überfüllt sind, harren Hunderte bei Minustemperaturen in Ruinen aus – mit Hoffnung vor Augen, aber stets auch mit der Angst im Nacken, wieder abgeschoben zu werden. Gerade auch unbegleitete Kinder halten den menschenunwürdigen Bedingungen tapfer stand.

Osteuropa-Korrespondent Krsto Lazarević und Fotograf Erik Marquardt haben für uns Eindrücke aus Serbiens Hauptstadt gesammelt.

Derzeit leben 1200 Flüchtlinge in heruntergekommenen Lagerhallen hinter dem Belgrader Busbahnhof. (Bild: Erik Marquardt)

Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu minus 16 Grad. (Bild: Erik Marquardt)

Um sich warm zu halten, verbrennen die Menschen in den Lagerhallen neben Holz … (Bild: Erik Marquardt)

… auch Plastik und Müll. Die Luft ist schlecht, der Rauch steigt auf. Nach wenigen Minuten beginnen die Augen zu Tränen und die Lungen zu schmerzen. Aber Hauptsache warm. (Bild: Erik Marquardt)

(Bild: Erik Marquardt)

Für Körperhygiene ist draussen der Platz … (Bild: Erik Marquardt)

… geduscht wird mit Hilfe von alten Ölfässern, die mit Steinen fixiert sind und von unten mit Holz beheizt werden. (Bild: Erik Marquardt)

Auf etwas Hilfe ist man dennoch angewiesen … (Bild: Erik Marquardt)

… und einen schnellen Gang. (Bild: Erik Marquardt)

Wer eine Decke hat, ist klar im Vorteil. (Bild: Erik Marquardt)

Branislava Đonin arbeitet bei der Hilfsorganisation «Info Park». Sie schätzt, dass rund ein Viertel der Bewohner in den Belgrader Ruinen minderjährig sind. Die Jüngsten sind gerade einmal acht Jahre alt: «Manche der Kinder sind davon überzeugt, dass sie ihre Familie nachholen können, wenn sie es in den Schengenraum schaffen, das stimmt aber nicht.» (Bild: Erik Marquardt)

Wie die meisten der Geflüchteten in den Lagerhallen der serbischen Hauptstadt kommt der 14-jährige Kochi aus dem Osten Afghanistans. Dort hat er sich vor vier Monaten aufgemacht, um sich zu seinem Bruder durchzuschlagen, der in Frankreich lebt. Ohne seine Eltern und ohne seine Familie: «Ich will in die Schule gehen und Französisch lernen.» (Bild: Erik Marquardt)

Täglich um 13 Uhr verteilt die Gruppe «Hot Food Idomeni» ein warmes Mittagessen. Dann bilden sich lange Schlangen. Hilfsorganisationen berichten, dass die serbische Regierung ihre Arbeit behindert. Manche vermuten, die serbische Regierung hält die Situation absichtlich so prekär, um die Menschen schnell wieder loszuwerden. (Bild: Erik Marquardt)

Um weiterzukommen sind die afghanischen Flüchtlinge auf Schlepper angewiesen. Rund 3000 Euro kostet es, nach Ungarn zu kommen. Für viele ist es ein Rückfahrschein, weil die Ungarn Push-Backs durchführen. Vielen ist das Geld ausgegangen, auch weil sie von den Schleppern betrogen werden. Sie stecken fest. Tauben füttern, ist immerhin eine Ablenkung. (Bild: Erik Marquardt)

Dort, wo heute die Flüchtlinge in den Ruinen leben, sollen bald die Wohlbetuchten Belgrads hinziehen. Hier entsteht derzeit das Projekt «Belgrad am Wasser» der Firma Eagle Hills. Mit einer Investitionssumme von rund 3 Milliarden Euro ist es das grösste Bauprojekt auf dem westlichen Balkan. Zwei der Prachtgebäude sind gerade am Entstehen, während daneben hunderte Menschen in alten Barracken und Lagerhallen frieren. (Bild: Erik Marquardt)

In Serbien befinden sich derzeit rund 8000 Flüchtlinge. Die meisten leben in den offiziellen Flüchtlingslagern. (Bild: Erik Marquardt)

Alleine im Camp «Krnjaca» am Rande Belgrads leben derzeit 1330 Flüchtlinge. (Bild: Erik Marquardt)

Während die Belgrader Ruinen eine reine Männerwelt sind, leben in den offiziellen Lagern auch viele Familien, Frauen und Mädchen. (Bild: Erik Marquardt)

Haus Nummer 13 in Krnjaca: Hier leben ausschliesslich unbegleitete Minderjährige im Alter von 11 bis 17 Jahren. Die meisten besuchen die Schule und viele sprechen bereits etwas Serbisch. (Bild: Erik Marquardt)

Serbien hat in den Camps nicht genug Platz für alle Flüchtlinge geschaffen. Viele wollen aber auch in den Ruinen bleiben, um in der Nähe der Schlepper zu sein. (Bild: Erik Marquardt)

Ausserdem haben viele Angst vor Push-Backs durch die serbische Regierung. Laut dem Belgrader Zentrum für Menschenrechte wurden seit September bis zu 1000 Flüchtlinge illegal nach Bulgarien und Mazedonien abgeschoben. (Bild: Erik Marquardt)