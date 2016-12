Unsere Bilder des Jahres

31.12.2016, 04:50 Uhr

Wir haben alle Fotografen, die 2016 für die TagesWoche im Einsatz waren, um ihr Bild des Jahres und ein paar erklärende Worte gebeten. Das Ergebnis:

On the job, you sometimes find yourself in strange places. Like last summer, when I joined a team of scientists on an expedition to excavate dinosaurs (the reportage was published earlier this year in the TagesWoche). The team set up camp close to the digging spot in a forlorn corner of the USA's Badlands. On the way to the makeshift toilet, you'd better be careful not to stumble over rattle snakes or bones sticking out of the ground. A special memory indeed.