Willkommen im Wirtschaftskanton Baselland!

8.11.2016, 17:00 Uhr

Das Leben im Wirtschaftskanton Baselland ist nicht immer schön. Die Entwicklung von Salina Raurica darbt vor sich hin, die Wirtschaftsoffensive stockt, Firmen ziehen lieber in den Nachbarkanton Solothurn als ins Baselbiet – Bad News auf allen Kanälen.

Also sassen die Marketing-Spezialisten des Kantons zusammen und fanden eine Strategie, wie sie ohne viel Effort Good News produzieren können. Schnell fanden sie eine Lösung: Firmenbesuche – so heisst nun das Losungswort im Landkanton.

Denn der Regierungsrat reist seit einigen Jahren im Kanton herum und besucht seine wichtigsten Firmen. Etwa sechs pro Jahr. Auch die Basler Pharma-Riesen Novartis und Roche stehen auf der Besuchsliste der Baselbieter Regierung.

Warum nicht diese Besuche dokumentieren und die Fotos der lächelnden Regierungsräte an Medienschaffende schicken? Diese würden schon etwas Schlaues daraus machen. Und so verschickt die Regierung seit 2016 Fotos der Regierungsräte auf dem Roadtrip durch Basellands schönste Wirtschaftsstandorte.

Der basel-städtische Regierungsrat besucht übrigens auch Firmen. Nur verschickt er keine Fotos an Medienschaffende – mangels Interesse der Öffentlichkeit, wie Regierungssprecher Marco Greiner sagt.

Supergut: Mannschaftsfoto vor der Würth AG in Arlesheim. Verdeckt von Isaac Reber (3.v.l.) wird Melanie Zeiter. Sabine Pegoraro und Anton Lauber (4. und 5.v.r.) durften sogar ein paar Schrauben und Nägel als Give-Aways mitnehmen.

Aha: Auch im Baselbiet gibt es Pharma. Hier besucht die Regierungstruppe die Firma Abbott in Allschwil, wo pharmazeutische Produkte erzeugt werden. Alle haben Spass, nur einer schaut, als wäre er gerade lieber in den Ferien (Isaac Reber, 3.v.r.).

Hoppla: Selbst Roche gibts im Baselbiet. Aber nur Marketing und Vertrieb. Die Hochhäuser mit Administration, Forschung und Entwicklung baut der Pharma-Riese lieber in der Stadt. Isaac Reber (4.v.l.) und Lächeln – zwei Dinge, die offenbar nicht zusammenpassen.

Wow: Die Regierung ist sich nicht zu schön, auch mal lustige Haarnetze aufzusetzen. Hier beim Besuch der Firma Le Patron Menu AG in Böckten. Die Lebensmittelfirma schreibt mit über 1200 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 500 Millionen. Doppeltes Wow!

Cool: Wenn die Regierungsräte grad in Couch-Modus sind, dann kommen die Firmenvertreter eben ins Regierungsgebäude im Stedtli. Im November 2015 empfingen die Regierungsräte Vertreter von Actelion, Bachem, Novartis und Roche in ihrem Zuhause in Liestal.