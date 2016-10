Basler Zolli: Erste Okapi-Geburt seit elf Jahren

12.10.2016, 14:38 Uhr

Bei den Okapis im Basler Zolli herrscht im Herbst Frühlingsstimmung: Zum ersten Mal seit elf Jahren ist ein Junges auf die Welt gekommen. Der am 1. Oktober geborene kleine Bulle heisst Nuru und ist das erste Kind der fünfjährigen Okabi-Kuh Mchawi, wie der Basler Zolli an seinem Presseapéro bekanntgab.

Die 2011 in Antwerpen geborene Mutter lebt seit 2014 im Zolli. Da die genetische Basis des EEP (Europäisches Erhaltungszuchtprogramm) für Okapis sehr schmal war, entschloss sich der Basler Zolli vor ein paar Jahren, diese Basis auszuweiten, indem er neue Tiere aus den USA importierte und gleichzeitig Tiere aus europäischen Zoos nach Basel holte. Am Ende dieser Rochaden hatten drei Tiere ihr neues Zuhause in Basel: Neben Mchawi sind dies der Bulle Imba (8), der 2013 aus Dallas kam, und Ebony (5), die 2015 aus Dvur Kralove (in Tschechien) angereist war.

Familienleben der Gorillas

Ein Auffrischung des Bestandes gab es in den vergangenen Jahren auch bei den Gorillas. Im Zentrum stehen die beiden Jungtiere Mobali (* 19. Mai 2015) und Makala (* 17. Juli 2015), die nun über ein Jahr alt sind. Ausserdem stiess Ende September 2015 die jugendliche Adira (10) zur Basler Gruppe. Nach zehn Jahren ohne Nachwuchs ist die Gorillafamilie nun altersmässig wieder gut durchmischt, teilt der Zolli mit.

Die Okapi-Kuh Mchawi (5) wurde zum ersten Mal Mutter, betreut ihr frischgeborenes Junges laut Angaben des Basler Zollis aber vorbildlich. (Bild: Zoo Basel (Torben Weber))

Nuru heisst der kleine Okapi-Bulle, der am 1. Oktober auf die Welt kam. Es ist der erste Basler Okapi-Nachwuchs seit elf Jahren. (Bild: Zoo Basel (Torben Weber))

Der anderthalb Jahre alte Gorilla-Junge Mobali auf Entdeckungstour durch das Gorilla-Gehege. (Bild: Zoo Basel (Torben Weber))

Im Gegensatz zu anderen Menschenaffen beschäftigen sich auch die Gorilla-Väter mit ihrem Nachwuchs. Nach wie vor aber nur unter dem wachsamen Auge der Mutter. (Bild: Zoo Basel (Torben Weber))

Die Gorilla-Tante Adira (10) hält ein wachsames Auge auf ihren Neffen Mobali und sammelt dabei Erfahrungen für die Zeit, in der sie selber eigene Kinder haben wird. (Bild: Zoo Basel (Torben Weber))