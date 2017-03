Wikinger! Samurai! Ritter! Ein Game wie eine Spielplatzfantasie

13.03.2017, 04:50Uhr

Die Videospiel-Industrie tut sich schwer mit dem Entwickeln von neuen grossen Titeln. Oft ist die Verlockung einfach zu gross, mit der Fortsetzung eines erfolgreichen Spieles weiter abzukassieren, statt etwas komplett Neues zu entwickeln.

Es ist deshalb erfreulich, dass sich der Spielentwickler Ubisoft bemüht, neben seinen Erfolgsserien wie Assassin’s Creed, Far Cry oder Ghost Recon immer wieder neue Ideen umzusetzen. «For Honor» ist nun der Versuch, mittelalterliche Schlachten und Duelle erlebbar zu machen.

Wirre Geschichte

Auf dem Papier klingt der Inhalt wie eine Computerspiel gewordene Spielplatzfantasie eines 11-Jährigen: Ritter, Samurai und Wikinger bekämpfen sich mit Schwertern, Äxten und anderen historischen Waffen. Es gibt zwar so etwas wie eine Hintergrundgeschichte, doch die ist vom Gehalt her etwa ähnlich anzusiedeln wie die historische Akkuratesse des gesamten Szenarios. Es geht um eine mächtige Kriegerin namens Apollyon, welche die drei Fraktionen in den Krieg gegeneinander zieht.

Die Geschichte ist klar der grösste Schwachpunkt des Spiels. Man muss «For Honor» als Mehrspieler-Erlebnis ansehen, um seinen Reiz zu verstehen. Und der ist ziemlich gross…

Koordinierte Attacken

Als Spieler hat man die Wahl zwischen Figuren der drei erwähnten Fraktionen. Jede Figur hat dabei einen eigenen Kampfstil, der erlernt werden muss. Hierfür ist die Einzelspieler-Kampagne gut brauchbar: Als umfangreiches Training für die teilweise ziemlich komplexen Mehrspieler-Gefechte. Hat man sich mit der Steuerung einmal vertraut gemacht und beherrscht die verschiedenen Angriffs- und Verteidigungsbewegungen, darf man sich gegen menschliche Mitspieler ins Schlachtgetümmel stürzen.

Prügel, prügel und studier: Im Mehrspieler-Modus geht nichts über eine ausgefeilte Team-Taktik. (Bild: Ubisoft)

Verschiedene Modi stehen zur Auswahl, die meisten davon sind Duell-Varianten. Am meisten Spass macht aber «Dominion». Darin darf man mit seinen Teamkollegen in eine epische Schlacht ziehen und muss dabei verschiedene Punkte auf der Karte erobern beziehungsweise verteidigen. Auf dem Schlachtfeld tummeln sich neben den Helden auch noch Hunderte von Fusssoldaten, die man unterstützen oder eben bekämpfen muss. Hat man genügend Punkte verdient, muss man alle Gegner besiegen, um die Runde zu gewinnen (davor werden sie im Falle des virtuellen Todes wiederbelebt).

Wichtig ist, dass man sich mit seinem Team abspricht und koordiniert die verschiedenen Punkte erobert. Sonst kann es schnell vorkommen, dass einer alleine an einem wichtigen Punkt angegriffen wird, während seine Freunde zu dritt an der anderen Ecke des Spielfeldes gegen einen unwichtigen Gegner kämpfen und ruck, zuck ist die ganze Runde verloren.

Alles in Allem: Kein Kinderspiel!

Obschon das Szenario von «For Honor» klingt wie eine Kinderfantasie, ist der Titel klar nicht für Minderjährige geeignet. Es fliesst viel Blut und es wird sehr viel gestorben auf den virtuellen Schlachtfeldern. Aufgrund der historischen Distanz zum Gezeigten, ist die Gewalt aber deutlich leichter zu ertragen als bei modernen Schiessspielen, die meist aktuelle (oder zukünftige) Konflikte aufnehmen, was stets einen schalen Beigeschmack hinterlässt.

Kleiner Tipp an ewige Battlefield-Zocker: Der Blick über den Tellerrand lohnt sich. (Bild: Ubisoft)

Die Präsentation ist auf durchwegs hohem Niveau: Die verschiedenen Kämpfer werden sehr detailliert dargestellt und dürfen mit gefundenen Rüstungsgegenständen ausgestattet werden. Auch die einzelnen Arenen und Schlachtfelder sind schön modelliert und im Test auf der PS4 Pro war alles durchs Band flüssig und ruckelte auch bei vielen bewegten Elementen nie.

Am Ende stellt sich die Frage, für wen «For Honor» denn eigentlich gedacht ist?

Für Kinder ist es zu brutal, obwohl sie eigentlich eine grosse Ritterfangemeinde darstellen. Für Fantasy-Fans ist es weniger geeignet, da die Story ein klarer Schwachpunkt ist und zudem auch keinerlei fantastische Elemente vorkommen. Einzelspieler dürften ob der kurzen Hauptgeschichte die Nase rümpfen. Es bleiben erwachsene Mehrspieler-Fans, die genug von all den unzähligen Battlefield- und Call-of-Duty-Schlachten haben. Die kommen bei dem Spiel wirklich auf ihre Kosten und ich rate dringend, mal über den Tellerrand zu schauen und einem neuen Spiel eine Chance zu geben. Eine wohltuende Abwechslung…