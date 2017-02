Was kann die Profi-Playstation und wer braucht sie?

28.02.2017, 04:50Uhr

Konsole, Controller und ein paar Kabel: Um das Potenzial der PS4 Pro ausschöpfen zu können, braucht es aber auch noch den richtigen Fernseher.

Die Betriebswirtschaftslehre kennt den sogenannten Produktlebenszyklus. Er beschreibt den Prozess von der Entwicklung eines Produktes bis zu seiner Herausnahme aus dem Markt.

Gerade in der Unterhaltungselektronik ist dieser Zyklus von grösster Bedeutung. Anders als bei einer Bohrmaschine ist beispielsweise der Produktlebenszyklus eines Fernsehers heute viel kürzer als noch vor ein paar Jahren. Für Computerspieler galt bislang der Grundsatz: Konsolen sind meist etwas weniger leistungsfähig als PCs, können aber viel länger gebraucht werden und sind günstiger.

Das scheint sich nun zu ändern. Die Playstation 3 wurde nach rund sieben Jahren von der Serie 4 abgelöst. Jetzt ist nach nur drei Jahren bereits eine neue Playstation, die PS4 Pro, erschienen. Zwar trägt sie nach wie vor die 4 im Namen – und gemäss Sony sollen sämtliche Spiele mit den alten Modellen kompatibel sein –, unter der Haube spielt die PS4 Pro aber in einer anderen Liga. Auch Mitbewerber Microsoft hat seine XBOX ONE bereits durch ein überarbeitetes Modell, die XBOX ONE S, ersetzt.

Für viele Spielerinnen und Spieler stellt sich jetzt die Frage: Lohnt sich ein Umstieg? Wie geht es weiter? Wir haben die PS4 Pro genauer angeschaut und können weiterhelfen.

Doppelte Leistung

Die PS4 Pro arbeitet mit einem höher getakteten Prozessor (2,1 GHz 8 Core AMD Jaguar in der PS4 Pro gegenüber 1,6 GHz-Prozessor in der PS4) und hat auch 1 GB mehr Arbeitsspeicher und eine 100 Prozent schnellere Grafikkarte. Für Laien übersetzt heisst das: Die PS4 Pro kann hochauflösende Grafiken viel flüssiger darstellen als das «alte» Modell. Ausserdem unterstützt sie auch den neusten Trend HDR. HDR steht für «High Dynamic Range», ein Begriff, den Fotografen schon länger kennen. Dabei geht es um die detailreiche Wiedergabe grosser Helligkeitsunterschiede.

Was braucht es für den Wechsel?

Um die stärkere Leistung der PS4 Pro voll auszuschöpfen, benötigt man einen 4K-Fernseher. 4K steht für die vierfach höhere Auflösung gegenüber dem Standard-TV. 3840x2160 Bildpunkte werden auf einem solchen Fernseher dargestellt oder anders gesagt: Ein 4K-TV ist doppelt so scharf wie ein bisheriger Full-HD-Fernseher. Top-Geräte unterstützen ferner auch das oben erwähnte HDR und ermöglichen ein noch viel detailreicheres Bild als ihre Nicht-HDR-Geschwister.

Wer einen Full-HD-Fernseher besitzt, profitiert ebenfalls von der stärkeren Rechenleistung, denn diverse Spiele laufen auf der PS4 Pro mit einer höheren Bildwiederholungsrate. Das Resultat sind flüssigere Abläufe und eine drastische Reduktion von Leistungseinbrüchen.

Besitzerinnen eines Playstation-VR-Systems kommen mit der PS4 Pro ebenfalls auf ihre Kosten. Diverse Titel laufen massiv flüssiger, und einigen Spielern zufolge kann sogar der VR-Krankheitseffekt reduziert werden.

Nicht alle Spiele profitieren automatisch von der überarbeiteten Konsole. Denn neben dem Fernseher muss auch das Spiel selbst die neuen Möglichkeiten unterstützen. Aktuell sind das noch nicht allzu viele, die meisten Publisher arbeiten daran, ihre Spiele mit Software-Patches auf die neuen Möglichkeiten aufzurüsten. Einige überarbeitete Titel zeigen die neuen Möglichkeiten schon jetzt eindrücklich auf.

Welche Spiele nutzen das Potenzial?

Da wäre zum Beispiel das bereits in der originalen Version hervorragende «Rise of the Tomb Raider». Hat man einmal das PS4-Pro-Update installiert, erstrahlt das Spiel sprichwörtlich in neuem Glanz. Allerdings muss sich der Spieler entscheiden, wo er die Leistung einsetzen möchte. Entweder erhöht man die Auflösung, verdoppelt die Bildwiederholrate oder wählt einen Mittelweg. Für alles reicht die Power dann eben doch nicht ganz. Egal, für welchen Weg man sich entscheidet: Die Verbesserungen sind sofort sichtbar. Mit 60 Bildern pro Sekunde sind die Bewegungen unglaublich weich, in 4K wird die Bildschärfe fantastisch.

«Horizon: Zero Dawn» nutzt die Möglichkeiten der aktuellen Sony-Konsole.

Ähnlich verhält es sich mit fast allen Titeln, die wir auf der neuen Playstation gespielt haben: Von «Uncharted 4: A Thief's End» bis hin zu «Rez Infinite». Die massiv flüssiger ablaufenden Grafiken sind beeindruckend und auf einem grossen 65-Zoll-UHD-TV sehen die Spiele auf 4K hochgerechnet atemberaubend gut aus. Youtube-Videos sollte man übrigens nicht als Referenz nehmen, da sie aufgrund ihrer komprimierten Darstellung dem Gebotenen nicht gerecht werden.

Doch die Updates existierender Spiele sind nur ein Vorgeschmack auf das, was investitionswillige Spieler erwartet, wenn sie den Sprung auf die neue Konsole machen: Verschiedene demnächst erscheinende Titel werden aus den neuen Möglichkeiten weitaus mehr machen, da die Programmierer die neue Hardware von Anfang an ausschöpfen können. Wir testen aktuell den neusten Playstation-Exklusivtitel Horizon Zero Dawn, der einen weiteren Leistungssprung verspricht, da die Entwickler weitaus mehr Zeit hatten, sich auf die neuen Möglichkeiten einzustellen.

Soll ich nun wechseln oder nicht?

Ob sich ein Wechsel lohnt, ist von vielen Faktoren abhängig. Da wäre zunächst einmal die Frage, ob man bereits eine PS4 und allenfalls ein Playstation-VR-System hat. Und danach stellt sich die Frage nach dem Fernseher. Machen wir zwei Gruppen:

Ein Wechsel lohnt sich auf jeden Fall für Spieler und Spielerinnen, die noch keine Playstation 4 haben, aber einen 4K-HDR-Fernseher – oder beabsichtigen, demnächst einen zu kaufen. Wer zwar schon eine PS4 hat, aber auch ein Playstation-VR-System und einen 4K-Fernseher, der sollte sich den Wechsel ernsthaft überlegen, da die Vorteile hier besonders augenfällig sind.



Wenn man eine PS4, aber keinen 4K-Fernseher hat und in absehbarer Zeit auch keinen kaufen möchte, lohnt sich der Wechsel eher weniger, dann wartet man lieber auf die Playstation 5.

Das Fazit

Mit der PS4 Pro zögert Sony die Einführung einer neuen Konsole etwas hinaus. Das Gerät ist technisch auf der Höhe und bietet einige Verbesserungen gegenüber der Vorgängerversion (z.B. auch bessere Wifi-Leistungen, mehr USB 3.0 Ports etc.) und ist auch leiser. Absolut zwingend ist ein Wechsel aber nicht. Da der Preis mit zirka 400 Franken in etwa demjenigen der original PS4 entspricht, ist die Anschaffung gerade für Menschen, die noch gar keine Spielkonsole haben, sicherlich der beste Weg.

Für echte Technik-Nerds: So sieht es aus, wenn man die PS4 Pro auseinander nimmt: