Viel Rauch, viel Feuer

15.6.2017, 15:40 Uhr

Basel: Was so unter Kunst läuft, geht ja auf keine Kuhhaut: Darum hält für das Tattoo des belgischen Künstlers Wim Delvoye ein Mensch her. Das lebende Kunstwerk ist derzeit im ­Museum Tinguely zu bewundern. Und ja: verkauft ist die Haut auch – teuer.