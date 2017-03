Es grünt zum Frühlingsbeginn

16.3.2017, 17:00 Uhr

In loser Folge mixen hier unsere Bildredaktoren und Produzenten mit den interessantesten Bildern der TagesWoche-Fotografen und Agenturbildern aus aller Welt ansehnliche Cocktails.

Mit dem Holi ­genannten Fest der Farben wird in Indien der Frühling gefeiert. Dass dieses Mädchen ausgerechnet eine grüne Welle erwischt, ist einfach nur Zufall.

Was man für Konsumkritik halten könnte, hat einen tragischen Hintergrund. Die Installation erinnert an die mehr als zwei Dutzend Mädchen, die bei einem Brand in einem Heim ums Leben gekommen sind.