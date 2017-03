Pflege für Körper und Geist

2.3.2017, 16:25 Uhr

In loser Folge mixen hier unsere Bildredaktoren und Produzenten mit den interessantesten Bildern der TagesWoche-Fotografen und Agenturbildern aus aller Welt ansehnliche Cocktails.

Unsereiner schert und schnippelt sich, so gut es geht, selber den Bart aus dem Gesicht. Wie angenehm wäre es, einfach kurz an den Strassenrand zu sitzen und einen Profi ranzulassen, so wie dieser Inder. (Bild: AMIT DAVE/REUTERS)

Katholiken streuen sich am Aschermittwoch Asche aufs Haupt, die orthodoxen Griechen liefern sich am «Aschermontag» einen farbenfrohen «Staub-Krieg». So oder so ist danach Schluss mit lustig – bis Ostern gelten die Regeln der Fastenzeit. (Bild: ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS)

Farbe als Waffe nutzt auch dieser Mexikaner. Damit protestiert er – Sie ahnen es –gegen die Mauerbau­pläne von diesem neuen Typen im Weissen Haus. (Bild: JOSE LUIS GONZALEZ/REUTERS)

Ein Bild zum alten Lied vom Leid der Zivilbevölkerung: Während sich die irakische Armee und der IS eine weitere Schlacht liefern, fliehen die Menschen aus der Stadt und suchen Schutz unter freiem Himmel. (Bild: ZOHRA BENSEMRA/REUTERS)

Der weisse Mann plündert Afrika, wo er kann. Aber er hat dem Kontinent auch etwas gebracht: das Christentum. Und so widmet sich diese junge Anhängerin der Victory Bible Church in Ghana dem Gebet. (Bild: FRANCIS KOKOROKO/REUTERS)

Erstaunlich, was man den Leuten bei der Feier zum Welt-Schwertschlucker-Tag in New York so alles aus der Nase ziehen kann. (Bild: ANDREW KELLY/REUTERS)