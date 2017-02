Hochgesteckt, aufgestellt und angebunden

11.2.2017, 04:50 Uhr

In loser Folge mixen hier unsere Bildredaktoren und Produzenten mit den interessantesten Bildern der TagesWoche-Fotografen und Agenturbildern aus aller Welt ansehnliche Cocktails.

Kiew: Die Frisur ist spektakulär und wird doch fast übersehen, weil die grotesken Kunstlippen den Blick auf sich ziehen. Bestimmt steckt ein Konzept dahinter, sind doch Mund wie Haare verschoben bei der Fashion Week in der Ukraine.

Kuwait-Stadt: Gerade mal drei Monate nach der Eröffnung brannte es im Prestigebau Jaber Al-Ahmad Cultural Centre. Personen kamen keine zu Schaden. Wir denken an die ebenfalls frisch eröffnete Elbphilharmonie in Hamburg und hoffen, dass die nicht ihr Schicksal herausgefordert hat, als sie die Band Einstürzende Neubauten aufspielen liess.

Dresden: «Monument» nennt der syrische Künstler Manaf Halbouni seine Installation aus drei Bussen. «Es soll an Krieg und Vertreibung erinnern und für den Frieden werben», sagt der Künstler.

Houston: Spektakulär wie es der Anlass und das eigene Image gebieten, stürzte sich Lady Gaga beim Super-Bowl in ihre Halbzeit-Show. Der grössere Stunt war aber, dass sie vor dem Sprung Woody Guthries alte Protesthymne «This Land Is Your Land» anstimmte.