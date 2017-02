Eiszeit, Weisszeit

2.2.2017, 14:51 Uhr

In loser Folge mixen hier unsere Bildredaktoren und Produzenten mit den interessantesten Bildern der TagesWoche-Fotografen und Agenturbildern aus aller Welt ansehnliche Cocktails.

Jede Schneeflocke ist bekanntlich einzigartig, im algerischen Bergland gilt das umso mehr: Zum ersten Mal seit vierzig Jahren hat es am Rand der Sahara wieder geschneit.

Wer in der Winterkälte das grössere Stehvermögen hat, ist auf diesem Bild keine Frage: Die Engländerin nimmt zwar an der Cold Water Swimming Championship teil, doch die Pinguine sind nur Papp­kameraden.

Das autoritäre Regime in China fährt mit seinen Bürgerinnen und Bürgern bekanntlich gerne Schlitten. Hier lässt es sie für einmal in Frieden.

In Tschechien fand am vergangenen Wochenende die Eiskunstlauf-EM 2017 statt. Viele Sportler haben sich dafür ein Bein ausgerissen, wie hier die Slowakin Nicole Rajicova. Am Ende reichte es ihr nur für den 6. Platz.