Tiere, Tarnfarbe und Fidels «Grossmutter»

5.1.2017, 15:16 Uhr

In loser Folge mixen hier unsere Bildredaktoren und Produzenten mit den interessantesten Bildern der TagesWoche-Fotografen und Agenturbildern aus aller Welt ansehnliche Cocktails.

Coney Island: America, the Beautiful: Zu Neujahr darf man sich schon ein wenig rausputzen, vor allem wenn man beim Polar Bear Plunge in New York im kalten Meer baden geht.