Silvester rund um den Globus

1.1.2017, 13:44 Uhr

Um das neue Jahr zu begrüssen, springen Leute in Florenz in den Fluss Arno.

Ein Blick auf den Times Square in New York kurz nach Mitternacht.

"Big Ben" und "the London Eye" standen im Mittelpunkt während dem Silvester Feuerwerk in Englands Hauptstadt.

Ein Räumpanzer der Polizei sichert die Feiernden auf der Silvesterfeier auf der Alten Brücke in Frankfurt am Main. In diesem Jahr sichert ein Grossaufgebot der Polizei die Veranstaltung. Zudem wurde ein extra abgetrennter Sicherheitsbereich eingerichtet, in dem 30.000 Menschen nach entsprechenden Einlasskontrollen Platz finden sollen.