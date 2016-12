Bangen und warten

15.12.2016, 11:37 Uhr

In loser Folge mixen hier unsere Bildredaktoren und Produzenten mit den interessantesten Bildern der TagesWoche-Fotografen und Agenturbildern aus aller Welt ansehnliche Cocktails.

Khazar: Ein Zeltdach über dem Kopf und eine Unterlage zum Schlafen: Zwei aus dem ­umkämpften ­Mossul geflüchtete ­Kinder erobern sich im Lager im Nordirak so etwas wie Alltag zurück.

Harbin: Das Eisskulpturen-­Festival beginnt zwar erst Anfang Januar, aber kalt ist es im Nordosten Chinas schon jetzt. Die Hühnchen dürften also frisch bleiben.

Savognin: In der Schweiz reicht die Kälte knapp für die ­Produktion von Kunstschnee. Folgt kein Niederschlag, kommen demnächst Frühlingsgefühle auf.

Aleppo: Flucht vor den anrückenden Truppen. Nach ­Angaben der Agentur versucht dieses Paar mit Kind, sich während einer Feuerpause tiefer in von Rebellen kontrolliertes Gebiet zurückzuziehen.

Brasília: So wird das nichts mit der Ausgabenbremse: Die Proteste gegen die Deckelung der Staatsaus­gaben verursachen nicht budgetierte Kosten.

Doha: Das Spektakel findet vor dem Spiel statt. Sind die Fackeln erloschen, laufen der FC Barcelona und der saudische Verein Al-Ahli zu einem Freundschaftsspiel in Katar auf.

Klavdiyevo: Der Fabrikhimmel hängt voller… ja, was eigentlich? Zeit, sich das zu überlegen bleibt genug, in der Ukraine ist erst am 6. Januar Heiligabend.