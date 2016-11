Warten auf… Sonne, Regen, Weihnachten

24.11.2016, 13:53 Uhr

In loser Folge mixen hier unsere Bildredaktoren und Produzenten mit den interessantesten Bildern der TagesWoche-Fotografen und Agenturbildern aus aller Welt ansehnliche Cocktails.

Der Chef auf dem heissen Solardach. Die Firma Sun Electric vermittelt Hausdächer an Produzenten von Solarenergie. Und manchmal schaut sich CEO Matthew Peloso (rechts) selber an, was dabei rauskommt.