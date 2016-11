Herbstlaub und andere farbige Blätter

17.11.2016, 13:28 Uhr

In loser Folge mixen hier unsere Bildredaktoren und Produzenten mit den interessantesten Bildern der TagesWoche-Fotografen und Agenturbildern aus aller Welt ansehnliche Cocktails.

Die «Dead Sea Swim Challenge» ist kein Schwimmwettbewerb. Die Männer hier crawlen von der jordanischen an die israelische Küste, um auf die Gefährdung des Toten Meers aufmerksam zu machen. Dessen Spiegel ist in den letzten 30 Jahren um über 25 Meter gesunken.

Dreckiger Krieg: Die fünfjährige Doaa aus Qayyarah im Irak zeigt ihre Hände, nachdem eine Rakete des IS in ihrer Nachbarschaft explodiert ist.

Und noch mal Herbst, diesmal ein Musiker in der Spätphase seiner Karriere: Keith Richards haucht den Fotografen Atemluft (wahrscheinlich wodkahaltig) entgegen bei der Eröffnung der Ausstellung «Exhibitionism: The Rolling Stones» in New York. Den Geruch denken Sie sich bitte dazu.