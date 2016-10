Gruppenzwänger und Rattenfänger

20.10.2016, 16:27 Uhr

In loser Folge mixen hier unsere Bildredaktoren und Produzenten mit den interessantesten Bildern der TagesWoche-Fotografen und Agenturbildern aus aller Welt ansehnliche Cocktails.

Ein Volk kann sich nicht immer aussuchen, wann sein König stirbt. Ob es danach trauern will, auch nicht. Für angemessenes Trauern um König Bhumibol hat die thailändische Militärregierung per Verordnung gesorgt. Der Gruppendruck ist riesig.

Als der IS die nordsyrische Grenzstadt beherrschte, durften Frauen nicht mehr aus den Häusern. Ende August mischte sich die Türkei ein. Die Stadt gilt seither als befriedet. Dass diese Frauen beim Anstehen für Essen so schauen, muss einen anderen Grund haben.

Mehr geht nicht. Grösser geht nicht. Höher auch kaum. Das Format der «Sculpture by the Sea» in Sidney ist schlicht einzigartig. Was aber immer geht: ein epochales Foto von sich selbst.