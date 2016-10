Knallköpfe und ein vermeintliches Wurmloch

13.10.2016, 15:31 Uhr

In loser Folge mixen hier unsere Bildredaktoren und Produzenten mit den interessantesten Bildern der TagesWoche-Fotografen und Agenturbildern aus aller Welt ansehnliche Cocktails.

Desolate Lage: Die Menschen auf Haiti sammeln zusammen, was nach dem Wirbelsturm «Matthew» noch irgendwie brauchbar geblieben ist. Über 1000 Menschen sind ums Leben gekommen. Jetzt grassiert die Angst vor tödlichen Krankheiten.

Keiner zu klein, um ein Sünder zu sein: Am Vorabend des Versöhnungstages, so will es ein alter jüdischer Brauch, wird gesühnt. Das zugehörige Ritual endet für Hähne und Hennen auf dem Teller von Bedürftigen.