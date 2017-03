Kadetten Schaffhausen behauptet Leaderposition

¶ Mit einer auf sechs Positionen umgestellten Elf kommt der FC Basel drei Tage nach dem kräftezehrenden Cupspiel gegen den FC Zürich in der Liga beim Tabellen-Schlusslicht FC Vaduz nicht auf Touren – und nicht über ein 1:1 hinaus. Die Tore vor 4345 Zuschauern im Rheinpark erzielen Luca Zuffi (27.) und Albion Avdijaj vier Minuten später.Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis. Weiterlesen

¶ Ein Aussenverteidiger vermisst den Abnehmer im Zentrum, einem anderen Mann der Stunde gelingt beim 1:1 des FCB in Vaduz kaum etwas, und ein Flügel erlebt seine ersten Minuten in der Super League.Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich. Weiterlesen

Fussball

¶Weil der SFV nicht mehr genügend Sponsoren für seinen wichtigsten Clubwettbewerb findet, sind die Vermarktungserlöse eingebrochen. Insgesamt werden an die Teilnehmer am Schweizer Cup nur noch rund eine dreiviertel Million Franken an Prämien ausgeschüttet, und ein Finalist nimmt lediglich 100’000 Franken mit nach Hause.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen