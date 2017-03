Leichtathletik

5.3.2017, 17:50 Uhr

Selina Büchel verteidigt Hallen-Gold über 800 m erfolgreich

Selina Büchel gewinnt an den Hallen-Europameisterschaften in Belgrad die Goldmedaille über 800 m. Die Titelverteidigerin läuft in 2:00,38 Minuten Schweizer Rekord. Von sda

Selina Büchel jubelt nach ihrem Goldlauf in der Halle von Belgrad (Bild: sda)

Die 25-jährige St. Gallerin setzte sich gleich zu Beginn an die Spitze und liess sich von dieser Position nicht mehr verdrängen - auch unter Einsatz des Ellbogens. Die kräftige Britin Shelayna Oskan-Clarke versuchte zweimal erfolglos aussen zu überholen. Auf der Zielgeraden waren die beiden Kontrahentinnen gleichauf. Erst nach Konsultation des Zielfilms durch die Offiziellen konnte die Schweizerin jubeln.

Büchel tilgte den Schweizer Rekord aus dem Jahr 1997 von Regula Zürcher. Die Siegerin von Belgrad hatte in diesem Jahr bereits eine Zeit von 2:00,18 gelaufen, allerdings in einem gemischten Feld.

Die erfolgreiche Titelverteidigung ihrer Goldmedaille aus Prag ist für die Büchel eine Genugtuung. An der Freiluft-EM 2016 in Amsterdam war sie Vierte geworden, an der WM 2015 und den Olympischen Spielen 2016 hatte sie den Finaleinzug jeweils knapp verpasst.