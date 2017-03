Motocross

5.3.2017, 13:45 Uhr

Seewer feiert in Indonesien ersten GP-Sieg

Der Bülacher Jeremy Seewer gewinnt am Sonntag in Pangkal Pinang in Indonesien seinen ersten Motocross-GP in der MX2-Klasse. Von sda

Jeremy Seewer steht zuoberst auf dem Podest und feiert seinen 1. GP-Sieg (Bild: sda)

Der letztjährige Gesamtzweite und diesjährige Titelanwärter siegte auf Suzuki mit knapp acht Sekunden vor dem Niederländer Davy Pootjes.

Der zweite Lauf musste sieben Minuten vor Ablauf wegen chaotischer Verhältnisse abgebrochen werden, wurde aber gewertet. Der 23-jährige Seewer lag zum Zeitpunkt des Abbruchs mit einer Runde Rückstand auf Sieger Samuele Bernardini auf Rang 5. In der Gesamtwertung verbesserte sich der Schweizer, der 2018 aus Altersgründen nicht mehr in der MX2-Kategorie starten darf und in die MXGP-Klasse aufsteigen wird, in den 3. Rang und weist 8 Punkte Rückstand auf den belgischen Leader Julien Lieber auf.

In der MXGP-Klasse musste das zweite Rennen wegen chaotischen Wetterverhältnissen gänzlich abgeblasen werden. Der starke Regen sorgte für tiefe und kaum zu befahrende Spurrinen, zudem war die Sicht miserabel, weil rund um die Strecke steckengebliebene Motorräder wegen Überhitzung qualmten. Den ersten Lauf gewann der Brite Shaun Simpson, die Schweizer Arnaud Tonus und Valentin Guillod fuhren in die Ränge 15 und 19.