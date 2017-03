Ski alpin

5.3.2017, 10:25 Uhr

Gross in Kranjska Gora überlegen in Führung

Slalom-Spezialist Stefano Gross gelingt im Dauerregen von Kranjska Gora ein Traumlauf. Nach halbem Pensum führt der Italiener mit über einer Sekunde Vorsprung vor einem österreichischen Trio. Von sda

Der Italiener Stefano Gross führt in Kranjska Gora nach dem ersten Lauf mit über einer Sekunde Vorsprung vor dem Österreicher Michael Matt (Bild: sda)

Zehnmal stand Stefano Gross bislang im Weltcup auf dem Podest, zuletzt vor Weihnachten als Dritter des Slaloms in Madonna di Campiglio. Seinen einzigen Sieg konnte er im Januar 2015 in Adelboden feiern.

Nun in Slowenien befindet sich Gross eindeutig auf Kurs für seinen zweiten Triumph. Der 30-Jährige liegt gleich um 1,15 Sekunden vor dem Österreicher Michael Matt. Der Rückstand von Slalom-Weltmeister Marcel Hirscher beträgt bereits 1,47 Sekunden.

Bleibt es bei diesem 3. Platz, so sichert sich der Salzburger am Tag nach seinem sechsten Gesamtweltcupsieg und dem Triumph in der Riesenslalom-Wertung auch die kleine Kristallkugel im Slalom. Sein letzter verbliebener Konkurrent Henrik Kristoffersen, mit fünf Saisonsiegen der dominierende Slalom-Fahrer der Saison, verpasste wegen eines grossen Fehlers die Teilnahme am zweiten Lauf.

Schweizer Quintett im zweiten Lauf

Als bester Schweizer belegt Luca Aerni den 13. Platz. Der mit der Nummer 22 gestartete Berner Kombinations-Weltmeister holte bei sehr schwierigen Pistenbedingungen trotz fast drei Sekunden Rückstand auf Gross das Maximum heraus.

Die zwei Walliser Ramon Zenhäusern (22.) und Loïc Meillard (24.) werden trotz fast vier Sekunden Zeitverlust den Finaldurchgang bestreiten können. Reto Schmidiger (26.) und Marc Rochat (29.) schafften die Qualifikation für die Top 30 ebenfalls.

Team-Leader Daniel Yule hingegen fädelte ein und schied im neunten Spezial-Slalom des Winters erstmals aus. Auch Marc Gini, bei der zweiten Zwischenzeit noch 17., erreichte das Ziel nicht.

Der Start zum zweiten Lauf in Kranjska Gora erfolgt um 12.30 Uhr.