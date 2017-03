FC Basel, Einzelkritik

5.3.2017, 17:52 Uhr

Fehlender Lieblingspartner und der böse Blick zum Rasen

Ein Aussenverteidiger vermisst den Abnehmer im Zentrum, einem anderen Mann der Stunde gelingt beim 1:1 des FCB in Vaduz kaum etwas, und ein Flügel erlebt seine ersten Minuten in der Super League. Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich

Gegen den FC Zürich gelang Michael Lang fast alles – gegen den FC Vaduz nicht mehr ganz so viel. (Bild: Keystone/GIAN EHRENZELLER)

Tomas Vaclik | Torhüter

Kleine Randnotiz: Moreno Costanzo bekam vor dem Spiel im Medienraum keinen Kaffee, weil die Maschine nicht funktionierte. Dass der Ostschweizer in Liechtensteiner Diensten in der 81. Minute aus bester Position den Führungstreffer für den FC Vaduz nicht erzielte, lag aber nicht am fehlenden Koffein, sondern am ausgezeichnet reagierenden Tomas Vaclik. Der Tscheche rettete dem FCB mit seiner besten Tat den einen Punkt.

Michael Lang | rechter Aussenverteidiger

Hatte im Cup gegen den FC Zürich als einer der Besten mit seinen Flanken ins Zentrum alle überzeugt. Im Rheinparkstadion kamen weniger dieser Bälle an. Auch deswegen, weil sein Lieblingsabnehmer, Marc Janko, nicht auf dem Platz stand. Da überzeugte Lang eben in der Defensive, beispielsweise bei einer Klärung auf der Linie.

Marek Suchy | rechter Innenverteidiger

War Teil des Abwehrzentrums, das für einmal nicht über alle Zweifel erhaben war. Liess beispielsweise Albion Avdijaj kurz vor der Pause zu viel Platz, worauf der Liechtensteiner Offensivmann an die Latte schoss.

Eder Balanta | linker Innenverteidiger

Gehörte zu den sechs Neuen in der Startaufstellung im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen den FC Zürich. Urs Fischer sagt: «Eder brauchte einen Moment, um ins Spiel zu finden. Dann machte er seine Sache gut, bis auf den Aussetzer, nach dem man eine Partie auch verlieren kann.» Der Trainer sprach Balantas Ballverlust an, der gut zehn Minuten vor Schluss die zweite Basler Niederlage in der Liga hätte einleiten können. Einer der schwächeren Auftritte des Kolumbianers seit seiner Ankunft beim Schweizer Meister.

Omar Gaber | linker Aussenverteidiger

Zum letzten Mal in der Startelf stand der Ägypter im November, als der FCB in der Champions League gegen Paris Saint-Germain verlor. Spielte damals auf rechts, seiner angestammten Position, und durfte in Vaduz auf der linken Seite ran. Nicht zum ersten Mal zeigte sich, dass Gaber ein starker linker Fuss fehlt, um auf dieser Position eine längerfristige Alternative zu sein. Lässt sich mit dem Pass auf Torschütze Luca Zuffi aber einen Assist gutschreiben, seinen zweiten im FCB-Dress. Zurück im Team: Omar Gaber bei seinem ersten Einsatz seit November.im Fussball Super League Spiel zwischen dem FC Vaduz (Bild: GIAN EHRENZELLER)

Geoffroy Serey Dié | defensives Mittelfeld

Kehrte nach zwei Pausen in die Startaufstellung zurück. Hatte seine nennenswerteste Szene bei einem Schuss rund 20 Minuten vor Schluss, dieser flog aber derart weit über das Ziel, dass sich Serey Dié damit nicht unbedingt für höhere Aufgaben empfiehlt.

Davide Calla (hinten) startet auf dem Flügel und liefert sich dort Laufduelle mit Maurice Brunner. (Bild: Keystone/GIAN EHRENZELLER)

Luca Zuffi | defensives Mittelfeld

Erzielte in der 27. Minute den einzigen Basler Treffer, hat damit vier Tore auf dem Konto und schloss in der internen Rangliste zu Renato Steffen, Birkir Bjarnason und Marek Suchy auf. Erzeugte ansonsten mit stehenden Bällen weniger Wirkung als auch schon.

Davide Calla | rechter Flügel

Wollte es in der 70. Minute genauso machen wie beim 3:2-Sieg gegen den FC Zürich. Anders als in der vergangenen Spielzeit im Letzigrund wurde Callas Versuch im Rheinpark kein Prachtstreffer, sondern sein dritter Schuss über das Ziel. Näher kam er einem Tor kurz nach der Pause, als sein Schuss aus gut 18 Metern an der Pfosteninnenseite abprallte. Überliess seinen Platz auf dem Flügel in der 83. Minute Dereck Kutesa.

Alexander Fransson | offensives zentrales Mittelfeld

Übernahm in der sechsten Partie des Jahres zum zweiten Mal die Position hinter den Spitzen. Verpasste es als Spielmacher zweimal, zum besser positionierten Kameraden zu passen. Kurz vor der Pause stand Calla in guter Position, nach gut einer Stunde Mohamed Elyounoussi. Beide Male versuchte es Fransson alleine – ohne Erfolg. Wurde in der 64. Minute für Andraz Sporar ausgewechselt.

Szenen des glücklosen Auftritts von Alexander Fransson – hier im Duell mit Mario Bühler (Mitte) und Thomas Konrad. (Bild: Keystone/GIAN EHRENZELLER)

Mohamed Elyounoussi | linker Flügel

Nach den phasenweise überragenden Leistungen in den ersten Partien des Jahres brachte der Norweger in Vaduz kaum etwas zustande; abgesehen vom guten Einsatz seines Körpers und der Beteiligung an der Szene, die zum 1:0 führte. Verliess in der 71. Minute den Platz für Renato Steffen.

Seydou Doumbia | Angriffsspitze

Das gute Positionsspiel vor Zuffis Tor ist eine der ganz wenigen gelungenen Szenen des Ivorers. Auf der anderen Seite steht ein verunglückter Schuss aus kurzer Distanz und die Erkenntnis, dass vom Topscorer des FCB kaum Gefahr ausging.

Andraz Sporar | Angriffsspitze

Ersetzte in der 64. Minute Fransson und bildete mit Doumbia eine Doppelspitze. Bereitete in der 78. Minute mit gutem Körpereinsatz und einem Pass zwischen den Beinen des Verteidigers hindurch eine Chance für Lang vor. Selbst zum Abschluss kam der Slowene nicht, auf ein Tor im rotblauen Dress wartet er noch immer.

Renato Steffen | linker Flügel

War nach dem Tor gegen den FCZ so was wie der Mann der Stunde beim FCB und übernahm ab der 71. Minute Elyounoussis Platz auf dem linken Flügel und versuchte sein Glück, kaum eingewechselt, mit einem Schlenzer. Anders als gegen den FC Zürich war der Versuch nicht von Erfolg gekrönt. Und auch sonst gelang dem wirbligen Linksfuss kaum etwas: Er verlor Bälle, spielte Pässe ins Nichts – und blickte nach Fehlern auch mal ungläubig auf den Rasen, der zwar nicht so eben ist wie das Grün im St.-Jakob-Park, aber in so schlechtem Zustand auch nicht war.

Dereck Kutesa | rechter Flügel

Ersetzte in der 83. Minute Calla und erlebte seine ersten Minuten in der Super League. Bisher hatte er zwei Einsätze im Schweizer Cup absolviert. Für eine erste Bewertung in der Liga war er zu kurz auf dem Rasen.

Bewertungsdurchschnitt: 3,8

Nicht eingesetzt: Nikolic (ET), Traoré, Xhaka, Hoegh