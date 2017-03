Super League

5.3.2017, 11:00 Uhr

LiVE: FC Vaduz–FC Basel 1:1

'31 Avdijaj gibt FCB die Antwort

5.3.2017, 11:00 Uhr

Drei Tage nach dem nervenaufreibenden Cupspiel gegen den FC Zürich und wenige Stunden vor den nervenaufreibenden drei Tagen Fasnacht kehrt der FC Basel zurück auf die Bühne der Meisterschaft. Ort des Geschehens in der 23. Runde ist der Rheinpark, wo der Tabellenführer auf das Schlusslicht FC Vaduz trifft. Um 13.45 Uhr gehts los, hier sind Sie live mit dabei und unter dem Twitter-Hashtag #rotblaulive zum Mitdiskutieren eingeladen. Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis

Urs Fischers politische Baustelle: Für das Spiel gegen den FC Vaduz könnte Trainer Urs Fischer seine Startaufstellung auf verschiedensten Positionen neu besetzen. Grund dafür sind Müdigkeit nach dem aufwühlenden Cup-Viertelfinal gegen den FC Zürich und die Ausländerregelung. » Die Lage beim Meister

Der Schweizer Cup ist nur noch die Hälfte wert: Weil der SFV nicht mehr genügend Sponsoren für seinen wichtigsten Clubwettbewerb findet, sind die Vermarktungserlöse eingebrochen. Insgesamt werden an die Teilnehmer am Schweizer Cup nur noch rund eine dreiviertel Million Franken an Prämien ausgeschüttet, und ein Finalist nimmt lediglich 100’000 Franken mit nach Hause. » Die Abwertung des K.o.-Wettbewerbs

«Frust aus sportlicher Sicht»: Beim FC Vaduz sorgte in den letzten Tagen der Abgang von Pascal Schürpf zum FC Luzern für Unruhe. Die sportliche Führung der Liechtensteiner nimmt im «Volksblatt» dazu Stellung.

«Dr Karli Odermatias Delgado»: Der Schnitzelbangg des branchenfremden Redaktionskollegen. Bessere Bänke gibts bei uns in der Fasnachtsbar an der Grünpfahlgasse.