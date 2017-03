Skispringen

2.3.2017, 20:05 Uhr

Ammann auch nächste Saison am Start

2.3.2017, 20:05 Uhr

Simon Ammann äussert sich in Lahti konkret zu seiner Zukunft als Skispringer. Der 35-jährige Toggenburger erklärt, auch die kommende Saison bestreiten zu wollen. Von sda

Simon Ammann lächelt auch in Zukunft in die Kamera (Bild: sda)

«Vielleicht war das meine letzte WM, aber die Olympischen Spiele in Pyeongchang sind gesichert - sofern ich gesund bleibe», sagte Ammann am Donnerstagabend nach seinem «besten Wettkampf des Winters». Im zweiten Einzelspringen an den Titelkämpfen in Finnland klassierte er sich im 14. Rang und realisierte sein zweitbestes Saisonergebnis.

In Pyeongchang 2018 wird Ammann zum sechsten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen. 2002 in Salt Lake City und 2010 in Vancouver wurde er jeweils Doppel-Olympiasieger.