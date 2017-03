Deutschland

2.3.2017, 15:35 Uhr

Jonkers Einstand als Trainer ohne Benaglio

Diego Benaglio leidet derzeit an Hüftproblemen. Der langjährige Schweizer Nationalgoalie steht deshalb dem in Not geratenen VfL Wolfsburg im Bundesliga-Spiel vom Samstag in Mainz nicht zur Verfügung. Von sda

Diego Benaglio erlebt in Wolfsburg aufregende Wochen (Bild: sda)

Wolfsburgs neuer Trainer Andries Jonker, der Valérien Ismaël abgelöst hat, wird seinen Einstand am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr also ohne den Captain und Stammgoalie geben müssen. An Benaglios Stelle wird mit grösster Wahrscheinlichkeit der Belgier Koen Casteels stehen, der zu Beginn der Saison, damals noch unter Dieter Hecking, Benaglio für ein paar Wochen verdrängt hatte.

Ob Diego Benaglio seiner Mannschaft über dieses Wochenende hinaus nicht zur Verfügung steht, ist nicht geklärt.

Andries Jonker, 54-jähriger Niederländer, ist nach erst wenigen Trainingseinheiten von der Qualität des Woolfsburger Kaders überzeugt,. Er hat aber mentale Probleme ausgemacht: «Es ist alles gut und schön. Die Gefahr ist, dass sie an sich selbst vorbeilaufen und zu viel Gas geben. Sie müssen den Kopf einschalten», sagte Jonker, der von 2012 bis 2014 in Wolfsburg unter Hecking als Assistent gearbeitet hatte.