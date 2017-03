Boxen

2.3.2017, 10:10 Uhr

David Haye sorgt für Eklat

Box-Star David Haye teilt auf verbal unappetitliche Weise aus. Seinen Gegnern will er «den Kopf zwischen den Schultern weghauen». Von sda

David Haye sagt, was er denkt (Bild: sda)

Vor seinem Kampf vom Samstag in London gegen seinen englischen Landsmann und letztjährigen WBC-Cruisergewichts-Weltmeister Tony Bellew (34) sagte Haye an einer Medienkonferenz: «Ich sage ehrlich, was ich denke - nicht so wie beispielsweise IBF-Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua, der roboterhaft von einem Notizblatt abliest. Ich will meinen Gegner nicht einfach niederschlagen, sondern ihm den Kopf zwischen den Schultern weghauen. Weil ich so denke, bin ich im Ring auch so wirkungsvoll.»

Für den ehemaligen WBA-Schwergewichts-Weltmeister Haye ist der Fight gegen Bellew der erste Kampf nach seinem völlig ungefährdeten Zweitrunden-Sieg über den Schweizer Arnold Gjergjaj im Mai letzten Jahres. Haye hält bei 28:2 (26 vorzeitig) Siegen als Profi, Bellew ebenfalls bei 28:2 und einem Remis sowie einer nicht ganz so starken K.o.-Bilanz (18).