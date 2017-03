Schweizer Cup

FCB gegen FCZ – erstklassiger Stoff für Fussball-Nostalgiker

2.3.2017, 12:31 Uhr

Das ewig junge Duell zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich – an diesem Donnerstag (20.30 Uhr) im St.-Jakob-Park in einer Wiederaufführung zu erleben. Die gemeinsame Cup-Geschichte der beiden Clubs ist reich, und von Endspielen einmal abgesehen, hat der FC Basel seit dem ominösen 13. Mai 2006 gegen die Zürcher einen ungeheueren Lauf. Von Christoph Kieslich

Das letzte Aufeinandertreffen ist noch frisch in Erinnerung. Das 17. Duell in der gemeinsamen Cupgeschichte von FCB und FCZ ist das vierte Endspiel der Rivalen um die Sandoz-Trophäe, und die Partie am 21. April 2014 in Bern geht nicht als Leckerbissen in die Bücher ein.

Hier der FCZ, der nach einer durchwachsenen Saison schliesslich Fünfter wird mit 22 Punkten Rückstand auf den Meister aus Basel. Dort der FCB, der erneut einen anspruchsvollen Frühling hinter sich hat, in der sich die Englischen Wochen aneinanderreihen.

Elf Tage vor dem Endspiel sind die Rotblauen mit 0:5 nach Verlängerung in Valencia untergegangen und im Viertelfinal der Europa League ausgeschieden. Murat Yakins Mannschaft kommt auf dem Zahnfleisch daher und kann das im Stade de Suisse nicht kaschieren. Zumal Gaston Sauro in der 66. Minute einen diskussionslosen Platzverweis kassiert.

Nicht schön, aber wirkungsvoll kämpfen sich die Basler in die Verlängerung, wo sich das Ärgernis des Tages ereignet. Schiedsrichter Patrick Graf stellt in der 99. Minute auch noch Giovanni Sio vom Platz. Für eine angebliche Schwalbe. Eine krasse Fehlinterpretation des Unparteiischen. Eher wäre ein Penalty für Basel die angemessene Entscheidung gewesen. In doppelter Überzahl erzielt unmittelbar danach Mario Gavranovic den ersten seiner beiden Treffer zum Zürcher 2:0-Sieg.

Immerhin hat Graf nach dem 89. Final um den Schweuzer Cup die Grösse, im Fall von Sio seinen Fehler einzuräumen: «Weiterspielen wäre der richtige Entscheid gewesen.» Item. Die Basler schütteln die Enttäuschung schnell ab, halten am Wochenende darauf die Grasshoppers mit dem 15. Unentschieden jener Saison (1:1) auf Distanz, und Yakin holt seinen zweiten Meistertitel, den fünften in der laufenden Basler Titelserie.

Die schwarze Finalserie

Der jüngste Final FCB-FCZ passt sich somit nahtlos ein in die Endspielserie anfangs der Siebziger Jahre. Dreimal behielt damals der FCZ die Oberhand. Karl Odermatt kann sich heute noch herzhaft aufregen über den ersten verlorenen Final 1970 und das entscheidende 3:1 von Fritz Künzli in der Verlängerung: «Völlig irregulär. Ein riesiger Skandal. Er stand mindestens zehn Meter im Abseits.»

1972 unterlagen die Basler erneut, doch besser in Erinnerung bei den (rotblauen) Fans ist das meisterschaftsentscheidende Spiel drei Wochen später. 56'000 Zuschauer im Joggeli sehen ein 4:0, und die Zürcher Spieler sorgen mit ihrem Spalier für den Meister für eine unvergessene Szene.

Total 17 Spiele, Siege FCB-FCZ 9:8, Tore: 29:27 Der Schweizer Cup seit 1925 | Aktueller Wettbewerb 2016/17 Der FCB gegen den FCZ im Schweizer Cup Saison Runde Paarung Resultat 1947/48 1/16 FCB–FCZ 2:1 1954/55 1/16 FCB–FCZ 1:4 1961/62 1/8 FCZ–FCB 0:1 1966/67 1/8 FCB–FCZ 3:2 1967/68 1/8 FCZ–FCB 1:0 1969/70 Final FCB-FCZ 1:4 n.V. 1971/72 Final FCZ–FCB 1:0 1972/73 Final FCZ–FCB 2:0 n.V. 1974/75 1/8 FCZ–FCB 1:3 1977/78 1/8 FCZ–FCB 1:3 1978/79 1/8 FCZ–FCB 1:3 1980/81 1/4 FCZ–FCB 3:0 2001/02 1/4 FCZ–FCB 1:4 2005/06 1/8 FCB–FCZ 3:4 2008/09 1/4 FCZ–FCB 0:1 2009/10 1/8 FCB-FCZ 4:2 2013/14 Final FCZ–FCB 2:0 n.V. 2016/17 1/4 FCB–FCZ

Ein weiteres Jahr später schliesst sich an den Cupsieg der Zürcher eine Meisterserie unter Timo Konietzka an, ehe dann 1977 wieder der FCB unter Trainer Helmut Benthaus das Zepter übernahm. Der heute 81-jährige Benthaus hat der TagesWoche 2014 vor dem Endspiel erzählt: «Ich bin nicht der grosse Statistiker und Nostalgiker. Aber dreimal den Final gegen den FC Zürich verloren zu haben, das ist so etwas wie ein Makel in unserem Schönschreibheft.» In dem es ja ansonsten sehr ordentlich aussieht.

In den Folgejahren behält der FCB in fünf Aufeinandertreffen im Schweizer Cup vier Mal die Oberhand – jeweils im Letzigrund. Erst im Spätjahr 2005 hat er in den Achtelfinals wieder Heimrecht und unterliegt dem FCZ nach einem einzigen Spektakel mit 3:4. Zweifacher Torschütze: der heutige FCB-Captain Matias Delgado:

Ein halbes Jahr später erlebt Basel mit dem 13. Mai 2006 seine dunkelste Stunde. Mit dem in der 93. Minute aus den Füssen gegebenen Meistertitel und den schwersten Ausschreitungen, auf die der Schweizer Fussball zurückblickt.

Die Bilanz seit 2006: 27 Basler und 5 Zürcher Siege

Daran schliesst sich eine Vielzahl von Duellen zwischen den Erzrivalen an, ebenso weitere mit unschönen Begleiterscheinungen rund um die Stadien oder auf den Rängen, auch auf denen mit FCZ-Anhängern. Zu den sportlich herausragenden Begegnungen zählt ein atemloses 2:2 am 11. Mai 2011. Mit Thorsten Fink als FCB-Trainer und Urs Fischer als Trainer des FCZ. Ein Spiel, das die Zürcher trotz krassem Chancenplus nicht gewinnen und schliesslich auch deshalb dem FCB als Meister den Vortritt lassen müssen.

Es sind die Jahre, in denen Basel den Zürchern enteilt. 2007 und 2009 holt der FCZ zwar noch zwei weitere Male den Meistertitel, gewinnt aber von acht Spielen gegen den FCB nur noch deren zwei. Zwischen November 2006 und August 2011 verliert der FCB sogar fünfeinhalb Jahre lang nicht mehr gegen den FCZ in 20 Spielen inklusiver zweier Cuppartien.

Vom 13. Mai 2006 bis zum Abstieg der Zürcher in die Challenge League im vergangenen Sommer gab es den Klassiker des Schweizer Fussballs 43 Mal. Die Bilanz: 27 Basler Siege, elf Remis und fünf Zürcher Siege.

