1.3.2017, 11:35 Uhr

Vier Top-30-Spielerinnen in Biel

Am neuen WTA-Turnier in Biel werden je 32 Qualifikantinnen, Einzel- und Doppelspielerinnen die neue, für 8,5 Millionen Franken errichtete «Swiss Tennis Arena» an der Roger-Federer-Allee 1 einweihen. Von sda

Barbora Strycova wird eine der Attraktionen in Biel sein (Bild: sda)

Es werden in der zweiten April-Woche vier Spielerinnen aus den Top 30 an der Premiere in Biel teilnehmen.

Für Schweizer Highlights sollen die Fedcup-Spielerinnen Belinda Bencic, Vikorija Golubic sowie Turnierbotschafterin Martina Hingis (Doppel) sorgen. Mit ihnen messen sich namhafte internationale Vertreterinnen um die insgesamt 250'000 US-Dollar Preisgeld.

Darunter als Bestklassierte die tschechische Weltnummer 19, Barbora Strycova, Ungarns neueste Turniersiegerin Timea Babos (WTA 27), Italiens frühere Top-10-Spielerin Roberta Vinci (WTA 28), sowie die französische Aufsteigerin Kristina Mladenovic (WTA 30).

«Das Turnier soll sich als fester Bestandteil im internationalen Tennis-Kalender etablieren», sagt Turnierdirektor Lukas Troxler.