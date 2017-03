Schweizer Cup

1.3.2017, 16:08 Uhr

Der FC Basel vor dem Cupspiel gegen den FC Zürich: Je cooler, desto besser

1.3.2017, 16:08 Uhr

Am Donnerstag kommt es im Cup-Viertelfinal im St.-Jakob-Park (20.30 Uhr) zum Klassiker im Schweizer Clubfussball. Basels Trainer Urs Fischer hat vor dem Duell gegen den FC Zürich mit seinem Team Elfmeterschiessen geübt – und er spricht von seiner Hoffnung auf das Double. Von Samuel Waldis

Taulant Xhaka gegen Davide Chiumiento: ein Bild aus der Saison 2015/16, die der FC Zürich als Absteiger beendete. (Bild: Keystone)

Der FC Basel: auch für das Elfmeterschiessen bereit

Beim Verlassen seines Büros drückt Ancillo Canepa den Besuchern eine hauseigene Zeitung in die Hand. Der Präsident des FC Zürich, der in der Stunde zuvor die Freuden in der Challenge League beschrieb und den Wert des FC Basel bezifferte, verweist darauf, dass es ein Produkt zum fünfjährigen Jubiläum des FCZ-Museums sei.

Und da sich ein Museum mit der Vergangenheit auseinandersetzt, ist die Lektüre eine Reise durch die Geschichte des Vereins. Unter anderem findet die Leserin auf Seite 19 ein Bild der Zürcher Mannschaft, die 2010 gegen den FC Lausanne-Sport den Cup gewann.

Auch auf dem Bild ist Urs Fischer. Als Captain mit Igelfrisur steht er neben Torhüter Marco Pascolo, der im Elfmeterschiessen zwei Versuche der Waadtländer hielt. Fischer, der in der 113. Minute die gelbe Karte wegen Reklamierens gesehen hatte, verwandelte den ersten Penalty höchstselbst. Der Cupsieg ist Fischers einziger Titelgewinn als Spieler.

Die Mannschaft des FC Zürich, die 2000 den Cupfinal gegen den FC Lausanne-Sport gewann. Stehend links: Urs Fischer. (Bild: «FCZ-Revue» – erhältlich im FCZ-Museum und in diversen Zürcher Bars.)

Penalty-Training unter Wettkampfbedingungen

17 Jahre und einen Frisurwechsel später sitzt Fischer im Medienraum des St.-Jakob-Park und erzählt, wie er mit seiner Mannschaft ein mögliches Elfmeterschiessen vorbereitet habe. Zu einem solchen könnte es am Donnerstag (20.30 Uhr) beim Cup-Viertelfinal zwischen dem FC Basel und dem FCZ kommen.

«Heute hat im Training jeder einen Penalty geschossen. Unter Wettkampfbedingungen. Die Spieler waren angespannt. Und das Erfreuliche ist das positive Resultat dieser Übung. Je cooler du an das Ganze herangehst, desto grösser ist die Chance, dass du als Sieger vom Platz gehst.»

Nach dem Abstieg des FC Zürich kommt es im Cup also zum Klassiker des Schweizer Fussballs. «Dass wir in der Meisterschaft nicht gegeneinander spielen, macht es noch spezieller», sagt Fischer, der kein Geheimnis daraus macht, dass ihn der Gewinn von Meisterschaft und Cup reizt. «Für mich wäre das eine Premiere. Und wir werden alles daransetzen, dieses Double zu holen.»

Delgado ist wieder einsatzbereit

Fischer stehen abgesehen von Kevin Bua, der sich im Training am Knie verletzte, und Germano Vailati, der nach überstandener Krankheit erst eine Einheit mit der Mannschaft absolvierte, alle Spieler zur Verfügung. Für Vailati, der die drei Cuppartien dieser Saison bestritten hatte, dürfte Tomas Vaclik im Tor stehen.

Im Sturm hat Fischer die Wahl zischen Marc Janko und Seydou Doumbia, die zusammen mehr als einen Drittel aller FCB-Tore erzielt haben, oder Andraz Sporar, der noch immer auf einen Treffer wartet. Zudem könnte Captain Matias Delgado wieder in die Startaufstellung rücken.

Die Cup-Duelle zwischen Basel und Zürich in diesem Jahrtausend Saison Runde Spielort Resultat aus Basler Sicht 2016/17 Viertelfinal St.-Jakob-Park 2013/14 Final Stade de Suisse 0:2 n. V. 2009/10 Achtelfinal St.-Jakob-Park 4:2 2008/09 Viertelfinal Letzigrund 1:0 2005/06 Achtelfinal St.-Jakob-Park 3:4 2001/02 Viertelfinal Letzigrund 4:1

Der FC Zürich: Tabellenführer mit Startschwierigkeiten

Drei Unentschieden waren der Tiefpunkt in der Hinrunde des FC Zürich. Ansonsten reihte der Absteiger in der Challenge League Sieg an Sieg. Und er sorgte als Cupsieger in der Europa League für Aufsehen: beispielsweise mit einem Unentschieden gegen Villareal, das Team aus der spanischen Primera Division.

Dann kamen die Weihnachtsferien – und damit die kleinen Probleme. Im ersten Spiel der Rückrunde verloren die Zürcher zum ersten Mal, im zweiten spielten sie gegen Neuchâtel Xamax lediglich unentschieden. Die Lockerheit aus der Vorrunde war verloren, mit zwei Siegen und total 8:1 Toren hat sie der FC Zürich in den letzten zwei Spielen aber wiedergefunden. Gerade rechtzeitig vor dem Duell mit dem FC Basel.

Die personelle Situation beim Meister

Verletzte:

Kevin Bua (Knieverletzung aus dem Training)

Germano Vailati (war zuletzt krank und hat ein Mannschaftstraining mitgemacht)

Gesperrt: keiner

Vorverkauf

Am Mittwoch hat der FCB 23'500 Tickets abgesetzt.

* live bei SRF | Der Schweizer Cup beim SFV Die Viertelfinals im Schweizer Cup 2016/17 Datum Uhrzeit Begegnung Mi, 1.3. 19.30 Young Boys Bern–FC Winterthur (ChL) Mi, 1.3. 20.30 * FC Aarau (ChL)–FC Luzern Do, 2.3. 19.00 FC Sion–SC Kriens (PL) Do, 2.3. 20.30 * FC Basel–FC Zürich (ChL)

liveticker

Tweets über "#rotblaulive"

fixtures

table

calendar

http://www.transfermarkt.ch/fc-zurich/spielplan/verein/260/saison_id/2016