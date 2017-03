Mark Arcobello zum «MVP der Qualifikation» gewählt

¶ Im Gespräch mit der TagesWoche sagt Ancillo Canepa, der 63-jährige Präsident und Besitzer des FC Zürich, dass ihn der Führungswechsel beim grossen Rivalen FCB überrascht. Er erinnert an die Verdienste von Gigi Oeri – und als ehemaliger Unternehmensberater schätzt Canepa den Wert des FC Basel heute auf gut und gerne 150 Millionen Franken.Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich. Weiterlesen

¶ Der FC Zürich kommt diese Saison doch noch nach Basel: Als Challenge-Ligist, als Titelverteidiger und als vorerst letzte Herausforderung für den FCB. Knapp über 21'000 Tickets sind bisher für den Viertelfinal im Schweizer Cup verkauft, der FCZ besetzt gut 4000 Plätze im Joggeli, die FCB-Spieler sind «heiss» und die Fans sowieso, wenn am Donnerstag um 20.30 Uhr angepfiffen wird.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen

Federer im Interview

¶Bevor Roger Federer nach seinem Triumph in Melbourne wieder in den Tennis-Zirkus eingestiegen ist und in Dubai Benoît Paire mit 6:1, 6:3 abfertigte, hat unser Autor den 35-Jährigen zum Gespräch getroffen.Von Jörg Allmeroth. Weiterlesen