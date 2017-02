NLA

28.2.2017, 19:25 Uhr

Saisonende für Genfs Kast

28.2.2017, 19:25 Uhr

Für Timothy Kast von Genève-Servette geht die Saison vorzeitig zu Ende. Von sda

Timothy Kast verpasst die Playoffs (Bild: sda)

Der 28-jährige Stürmer, der auf die nächste Saison hin zu Genfs Playoff-Viertelfinalgegner EV Zug wechselt, hat sich im vorletzten Qualifikationsspiel gegen Kloten (2:4) am Knie verletzt und muss operiert werden. Kast war mit sieben Toren und zehn Assists in 49 Spielen der fünftbeste Schweizer Skorer in den Reihen der Genfer.