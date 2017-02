Chinesische Top-Liga mit Transfer-Rekord

¶ Der FC Zürich kommt diese Saison doch noch nach Basel: Als Challenge-Ligist, als Titelverteidiger und als vorerst letzte Herausforderung für den FCB. Knapp über 21'000 Tickets sind bisher für den Viertelfinal im Schweizer Cup verkauft, der FCZ besetzt gut 4000 Plätze im Joggeli, die FCB-Spieler sind «heiss» und die Fans sowieso, wenn am Donnerstag um 20.30 Uhr angepfiffen wird.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen

¶ Aktuelle Kurzmeldungen, Bilder und Videos rund um den FC Basel – vereint in einem Newsblog.Von TaWo. Weiterlesen

Handball, RTV Basel

¶Noch stehen in der Abstiegsrunde neun Spiele an. Und noch hat der RTV Basel drei Punkte Vorsprung auf den letzten Platz, der den Abstieg in die Nationalliga B bedeutet. Aber die 22:27-Niederlage gegen den Tabellenletzten Gossau muss den Realturnern zu denken geben.Von Samuel Waldis. Weiterlesen